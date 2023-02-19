أمم إفريقيا للشباب - هداف أوروبا يحمل آمال مصر.. وصدام ناري بين نيجيريا والسنغال

يفتتح منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة موزمبيق.

فيما يضرب منتخب السنغال موعدا ناريا مع نظيره النيجيري ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وتلعب البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

وتؤهل هذه البطولة إلى منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام عام 2023 في إندونيسيا.

ويتأهل 4 فرق إلى كأس العالم بعد عبور ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب 2023.

وتقام البطولة على 3 ملاعب هي: القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

ضربة البداية

منتخب مصر للشباب سيكون في مهمة البحث عن النقاط الثلاث الأولى عندما يواجه موزمبيق في الجولة الأولى.

محمود جابر وجهازه الفني ولاعبيه يعرفون تماما أهمية الفوز بالمباراة الافتتاحية خاصة قبل الصدام بنيجيريا والسنغال.

وتقام مباراة مصر ضد موزمبيق في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي.

الجهاز الفني لشباب الفراعنة تلقى صدمة كبرى قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا بعد تعرض صلاح باشا مهاجم جويجليانو الإيطالي للإصابة.

وقال صلاح باشا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لسوء الحظ لن أستطيع المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للشباب بسبب إصابة في العضلة الضامة".

وأضاف "سأشجع منتخب بلادي وسأعود أقوى".

هداف أوروبا

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني في قيادة الهجوم وتعويض غياب صلاح باشا.

المهاجم البالغ 19 عامًا يمتلك إحصائيات خارقة في دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم.

وسجل بلال 9 أهداف في 3 مباريات خاضها هذا الموسم مع باناثينايكوس في البطولة القارية بدون احتساب لقاء اليوم ضد بورتو.

كما سجل اللاعب المصري الشاب 5 أهداف في فوز باناثينايكوس على سلافيا صوفيا البلغاري في سبتمبر الماضي.

ثم عاد وسجل هدفا أمام ترينتشين السلوفاكي في لقاء الذهاب، وأتبعه بهاتريك أمام نفس الفريق إيابًا في نوفمبر، ليفوز باناثينايكوس 4-3.

وسبق وكشف FilGoal.com متابعة روما وبروسيا دورتموند ومارسيليا لبلال.

وتسعى تلك الأندية لمراقبة اللاعب تمهيدًا لبدء مفاوضات ضمه في الفترة المقبلة.

قائمة مصر

أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب عن قائمة الـ26 لاعبا للمشاركة في البطولة، جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد (فيزيلا البرتغالي) - كريم أحمد نبيل - مصطفى مخلوف (الأهلي).

الدفاع: عبد الرحمن رشدان (الأهلي) - عبد الرحمن جودة (بيراميدز) - عمر فايد (المقاولون العرب) - يوسف شعبان (بيراميدز) - أحمد رضا (غزل المحلة) - إياد العسقلاني (الإسماعيلي) - إسلام عبد الله المتولي (الأهلي) - كريم الدبييس (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - خالد عوض (طلائع الجيش).

الوسط: محمد فارس (الإتحاد السكندري) - طارق علاء (الزمالك) - عمر الساعي (الإسماعيلي) - ماجد هاني (الزمالك) - محمد حمدي (إنبي) - أحمد عبد الرحيم "إيشو" (الزمالك) - أحمد نادر حواش (إنبي) - يوسف عزب (المقاولون العرب).

الهجوم: صلاح باشا (جوليانو الإيطالي) - أحمد شريف (فاركو) - يوسف حسن (الزمالك) - بلال مظهر (باناثينايكوس اليوناني) - محمود أحمد مرسي (إيسترن كومباني).

ثلاثي محترف

في المقابل يؤمن داريو مونتيرو المدير الفني لمنتخب موزمبيق تحت 20 سنة بحظوظ منتخب بلاده في منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويعتمد مدرب منتخب موزمبيق للشباب على الثلاثي المحترف في أوروبا كيميس زافالا حارس مرمى "ماريتيمو البرتغالي" وثنائي الوسط دجوا راموس "تورنت الإسباني" وإديسون موكوانا "فيلافرانكيانسي الإسباني".

صدام نيجيريا والسنغال

في المقابل تشهد المجموعة الأولى مواجهة نارية بين منتخبي السنغال ونيجيريا.

ويلعب منتخب نيجريا ضد السنغال في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة.

لادان بوسو مدرب منتخب نيجيريا للشباب شدد على أن فريقه قادم إلى القاهرة من أجل التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

وقال بوسو لـ FilGoal.com: "مجموعتنا صعبة للغاية، نحن في أقوى مجموعة في البطولة وأصعبها لأن مصر تلعب أرضها والسنغال دائما ما تمتلك مواهب كبيرة".

وتابع "هدفنا الأول هو التأهل لكأس العالم ثم المنافسة على اللعب وسنأتي إلى القاهرة من أجل التتويج"

وأضاف "لدينا جيل جيد من الشباب ومواهب كثيرة وهدفنا الفوز على السنغال ومصر حتى ندخل مباراة موزمبيق الأخيرة مرتاحين دون أي ضغوطات".

وأتم "هذه البطولة ستكون رائعة ودائما ما تبرز مواهب كبيرة والجميع في أوروبا يتابعونها لذلك ننتظر أن نستمتع بها".

سجل الأبطال

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).

نظام البطولة

يشارك في هذه النسخة 12 منتخبا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات.

وتستمر البطولة بعد ذلك بالنظام الإقصائي المعتاد في ربع النهائي ثم نصف النهائي وأخيرا النهائي، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وينضم إليهما أفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث، ليكتمل عقد دور الثمانية.

وكانت البطولة الإفريقية تضم 8 فرق فقط من قبل حتى زيادة العدد بدايةً من النسخة الماضية.

المنتخبات المشاركة

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا.

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو.

المجموعة الثالثة: جامبيا - تونس - بنين - زامبيا.

مواعيد المباريات

المجموعة الأولى

19 فبراير - مصر ضد موزمبيق - 4:00 عصرا

19 فبراير - السنغال ضد نيجيريا - 7:00 مساء

22 فبراير - موزمبيق ضد السنغال - 4:00 عصرا

22 فبراير - مصر ضد نيجيريا - 7:00 مساء

25 فبراير - مصر ضد السنغال - 7:00 مساء

25 فبراير - نيجيريا ضد موزمبيق - 7:00 مساء

المجموعة الثانية

20 فبراير - أوغندا ضد إفريقيا الوسطى - 4:00 عصرا

20 فبراير - جنوب السودان ضد الكونغو - 7:00 مساء

23 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد جنوب السودان - 4:00 عصرا

23 فبراير - أوغندا ضد الكونغو - 7:00 مساء

26 فبراير - أوغندا ضد جنوب السودان - 7:00 مساء

26 فبراير - إفريقيا الوسطى ضد الكونغو - 7:00 مساء

المجموعة الثالثة

21 فبراير - جامبيا ضد تونس - 4:00 عصرا

21 فبراير - بنين ضد زامبيا - 7:00 مساء

24 فبراير - تونس ضد بنين - 4:00 عصرا

24 فبراير - زامبيا ضد جامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - تونس ضد زامبيا - 7:00 مساء

27 فبراير - بنين ضد جامبيا - 7:00 مساء

وتقام مباريات ربع النهائي خلال يومي 2 و3 مارس المقبل.

وتلعب مباراتي نصف النهائي يوم 7 مارس المقبل.

وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 مارس.

وأخيرا، تقام المباراة النهائية يوم 11 مارس على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباريات البطولة تلفزيونيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

وستذاع المباريات قبل قناة تايم سبورتس الأرضية أيضا.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر.

وتلعب البطولة في الفترة ما بين 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

وجاءت الأسعار كالآتي:

المقصورة - 350 جنيها

للدرجة الأولى - 150 جنيها

للدرجة الثانية - 75 جنيها

للدرجة الثالثة - 50 جنيها

ويتابع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ترتيبات بطولة أمم أفريقيا للشباب بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري ووليد العطار المدير التنفيذي الاجتماعات التنسيقية مع الاتحاد الأفريقي.