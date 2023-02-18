انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(2) ريال مدريد.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوساسونا وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق. 92 جوووووول قاااتل هذه المرة عن طريق أسينسيو.

تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف للتسلل

ق. 89 جوووووووووول ثااااني. مرتدة قادها ألفارو ومرر إلى فينيسيوس جونيور الذي انفرد وسجل الثاني أخيرا لريال مدريد.

ق. 78 جووووووووول أووووول. عرضية أرضية من فينيسيوس جونيور، قابلها فالفيردي بلمسة في المرمى.

ق. 73 فينيسيوس يهدر للمرة الرابعة. انفرد مجددا وحاول يراوغ الحارس مرة أخرى وسدد لكن سيرخيو هيريرا يتصدى مجددا.

ق. 61 أوووه تصويبة من مويسيس جوميز في القائم الأيسر لـ تيبو كورتوا.

ق. 56 فينيسيوس يواصل إهدار الفرص وينفرد ويحاول مراوغة الحارس الذي تصدى للكرة بثبات.

ق. 52 فينيسيوس جونيور يسجل هدفا لكن من موقف تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 لاعبو أوساسونا يقطعون الكرة من دفاع ريال مدريد وأنتي بوديمير يسدد بجانب المرمى بقليل.

ق. 14 تصويبة قووووية من مويسيس جوميز يتصدى لها تيبو كورتوا.

ق. 10 أوووه فينيسيوس جونيور يهدر. فينيسيوس يقطع الكرة من جون مونكايولا وانفرد وسدد، لكن سيرخيو هيريرا تصدى لها وحولها إلى ركنية.

ق. 8 إنقاذ رائع من فالفيردي قبل متابعة عبد الصمد الزلزولي.

ق. 5 إصابة إدوارد كامافينجا بعد تدخل قوي من لاعب أوساسونا.

بداية المباراة