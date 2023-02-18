انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (3) (1) أودينيزي.. النيراتزوري يرد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وأودينيزي في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وخسر إنتر مباراة الذهاب من أودينيزي بنتيجة 3-1.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل أودينيزي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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انتهت

ق 88: لاوتارو ينفرد وتلك المرة يسدد بقوة على يمين الحارس

ق 87: لاوتارو ينفرد ويسدد بطريقة غريبة دون أن يسجل

ق. 73 جووووول ثاني. عرضية من ديماركو، قابلها هينريك مخيتريان بلمسة رائعة في المرمى مسجلا الثاني لإنتر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووووول لوفوريتش يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزءا بعد مرتدة سريعة معلنا التعادل لأودينيزي.

أهدر ركلة الجزاء ثم أعادها الحكم فسجلها من المحاولة الثانية لوكاكو يسجل وإنتر يتقدم 1-0 على أودينيزي#الدوري_الإيطالي #إنتر_أودينيزي pic.twitter.com/5vE7X2xLLV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2023

ق 19: الحكم يعيد الركلة من جديد ولوكاكو يسجل بكل قوة على يسار الحارس.

ق 18: سيلفستري يتصدى لركلة جزاء سددها لوكاكو.

ق 17: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لإنتر

ق 16: تقنية الفيديو تتدخل في انتظار قرار احتساب ركلة جزاء لإنتر

ق 10: باريلا يطالب بالحصول على ركلة جزاء والحكم يرفض

بداية اللقاء