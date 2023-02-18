تشكيل إنتر - هاندانوفيتش وبروزوفيتش أساسيان ضد أودينيزي.. ولاوتارو وهاكان على الدكة

عاد سمير هاندانوفيتش لـ تشكيل إنتر الأساسي لأول مرة منذ أكتوبر الماضي أمام أودينيزي في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويقود إدين دجيكو وروميلو لوكاكو هجوم النيراتزوري في مواجهة ممثل مدينة أوديني.

وأجرى سيموني إنزاجي مدرب إنتر عدة تغييرات في تشكيل الفريق من أجل إراحة لاعبيه قبل لقاء بورتو في دوري أبطال أوروبا.

فيجلس أندري أونانا ولاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوجلو وميلان شكرينار على مقاعد البدلاء.

ويبدأ مارسيلو بروزوفيتش أساسيا لأول مرة منذ 5 أشهر بقميص إنتر.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ماتيو دراميان – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريز – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – هنريك مخيتاريان – فيدريكيو ديماركو

الهجوم: إدين دجيكو – روميلو لوكاكو

وخسر إنتر مباراة الذهاب من أودينيزي بنتيجة 3-1.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل أودينيزي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.