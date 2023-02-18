تشكيل إنتر - هاندانوفيتش وبروزوفيتش أساسيان ضد أودينيزي.. ولاوتارو وهاكان على الدكة

السبت، 18 فبراير 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - إنتر - ميلان

عاد سمير هاندانوفيتش لـ تشكيل إنتر الأساسي لأول مرة منذ أكتوبر الماضي أمام أودينيزي في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويقود إدين دجيكو وروميلو لوكاكو هجوم النيراتزوري في مواجهة ممثل مدينة أوديني.

وأجرى سيموني إنزاجي مدرب إنتر عدة تغييرات في تشكيل الفريق من أجل إراحة لاعبيه قبل لقاء بورتو في دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
1-0؟ لا مشكلة.. ميلان ينتصر على مونزا ويزاحم إنتر مؤقتا في وصافة الدوري إيريك توهير مالك إنتر ميلان السابق يتولى رئاسة الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنتر يتعادل مع سامبدوريا ويشعل صراع المربع الذهبي تشكيل إنتر - لوكاكو ولاوتارو يقودان الهجوم أمام سامبدوريا

فيجلس أندري أونانا ولاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوجلو وميلان شكرينار على مقاعد البدلاء.

ويبدأ مارسيلو بروزوفيتش أساسيا لأول مرة منذ 5 أشهر بقميص إنتر.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ماتيو دراميان – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريز – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – هنريك مخيتاريان – فيدريكيو ديماركو

الهجوم: إدين دجيكو – روميلو لوكاكو

Image

وخسر إنتر مباراة الذهاب من أودينيزي بنتيجة 3-1.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.

فيما يحتل أودينيزي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

الدوري الإيطالي إنتر أودينيزي تشكيل إنتر
نرشح لكم
كلوب: لا يمكنني انتظار ريال مدريد.. وكاريوس حارس عظيم مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) ريال مدريد.. القااائم يمنع مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2) (1) أودينيزي.. الثاااااني بالتخصص.. ليفريول يهزم نيوكاسل ويشعل صراع التأهل لـ دوري أبطال أوروبا ووكر: لا يمكن إلقاء اللوم على شخص بعينه.. أتمنى أن تنقلب الأمور لصالحنا جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام ولم نسجل هدف الفوز.. ماذا يمكنني أن أقول؟ 1-0؟ لا مشكلة.. ميلان ينتصر على مونزا ويزاحم إنتر مؤقتا في وصافة الدوري تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا وفينيسيوس.. وغياب بنزيمة أمام أوساسونا
أخر الأخبار
طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلوب: لا يمكنني انتظار ريال مدريد.. وكاريوس حارس عظيم 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب الهلال: لم نخش الأهلي.. وكنا الأفضل فنيا 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الزمالك – الترجي يصعق شباب بلوزداد بصاروخية الهوني 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
الهلال: الفوز على الأهلي رد للاعتبار ورسالة لمن يحيك لنا المؤامرات ساعة | الكرة الإفريقية
هيثم حسن ذو الأصول المصرية يخوض أول مباراة في الدوري الإسباني بقميص فياريال ساعة | المحترفون
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) ريال مدريد.. القااائم يمنع ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2) (1) أودينيزي.. الثاااااني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 2 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو