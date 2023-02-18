تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا وفينيسيوس.. وغياب بنزيمة أمام أوساسونا

السبت، 18 فبراير 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل الفريق لمواجهة أوساسونا على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويغيب كريم بنزيمة عن تشكيل حامل لقب كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وعاد تيبو كورتوا للمشاركة في التشكيل الأساسي بعد غياب عن آخر 4 مباريات بسبب الإصابة.

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وتواجد فينيسيوس جونيور أساسيا بعد إيقافه عن مباراة إلتشي الأخيرة بسبب تراكم البطاقات.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - تشو فيرنانديز

الوسط: - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - فيدي فالفيردي

دكة البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - داني كاربخال - خيسوس فاييخو - إدين هازارد - ماركو أسينسيو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - ماريو مارتن - ألفارو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 30 نقطة

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