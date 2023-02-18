طرد أمام ليفربول لصالح مانشستر يونايتد.. نيوكاسل يلعب نهائي كأس الرابطة بـ كاريوس

بعد طرد نيك بوب من صفوف نيوكاسل أمام ليفربول، يبدو بأن مانشستر يونايتد سيكون المستفيد الأكبر.

وحسب قواعد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، فإن نيوكاسل سيضطر إلى خوض نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد بحراسة لوريس كاريوس الحارس الثالث، وحارس ليفربول الأسبق.

كاريوس لم يخض أي مباراة كرة قدم منذ شهر فبراير لعام 2021، لكنه ربما يخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم 26 فبراير أمام مانشستر يونايتد.

وسيغيب نيك بوب عن تلك المباراة بسبب الطرد اليوم أمام ليفربول، فيما سيغيب مارتين دوبرافكا الحارس البديل كذلك، وهذا بسبب مشاركته سابقا مع مانشستر يونايتد في تلك النسخة من البطولة.

وأمام ذلك، سيضطر نيوكاسل إلى خوض المباراة بحراسة لوريس كاريوس.

كاريوس سبق وحرس مرمى ليفربول خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وكانت أبرز لقطات كاريوس في حراسة ليفربول هي لقطة خطأيه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال، وذلك بعد إصابته بعد إلتحام مع سيرخيو راموس.

يذكر بأن مانشستر يونايتد واجه نوتينجهام فورست في قبل نهائي كأس الرابطة بدون دين هندرسون حارس الفريق الأساسي كذلك، وهذا كونه معارا من مانشستر يونايتد.