شارك كبديل وخسر بالثلاثة.. ماذا قدم عمر مرموش أمام لايبزج
السبت، 18 فبراير 2023 - 19:59
كتب : FilGoal
واصل فولفسبورج سلسلة اللافوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الألماني بالخسارة أمام لايبزح بنتيجة 3-0 في الجولة 21 من المسابقة.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
وشارك عمر مرموش كبديل في المباراة مع بداية الشوط الثاني بدلا من لوكا فالدشميدت.
وظل فولفسبورج دون فوز في البوندسليجا متكبدا 3 هزائم وتعادل.
وسجل إيميل فورسبرج وكونراد لايمر ودومنيك سوبوسلاي ثلاثية الضيوف.
فماذا قدم مرموش ضد لايبزج؟
دقائق: 46
تسديدات: 2
مراوغات ناجحة: 2 من 2
لمس الكرة: 24
تمريرات صحيحة: 12 من 12
فوز بصراعات ثنائية: 8 من 4
حصول على أخطاء: 1
الخسارة أبقت فولفسبورج في المركز السابع برصيد 30 نقطة.
فيما ظل لايبزج خامسا برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.
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