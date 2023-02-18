شارك كبديل وخسر بالثلاثة.. ماذا قدم عمر مرموش أمام لايبزج

واصل فولفسبورج سلسلة اللافوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الألماني بالخسارة أمام لايبزح بنتيجة 3-0 في الجولة 21 من المسابقة.

وشارك عمر مرموش كبديل في المباراة مع بداية الشوط الثاني بدلا من لوكا فالدشميدت.

وظل فولفسبورج دون فوز في البوندسليجا متكبدا 3 هزائم وتعادل.

وسجل إيميل فورسبرج وكونراد لايمر ودومنيك سوبوسلاي ثلاثية الضيوف.

فماذا قدم مرموش ضد لايبزج؟

دقائق: 46

تسديدات: 2

مراوغات ناجحة: 2 من 2

لمس الكرة: 24

تمريرات صحيحة: 12 من 12

فوز بصراعات ثنائية: 8 من 4

حصول على أخطاء: 1

الخسارة أبقت فولفسبورج في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

فيما ظل لايبزج خامسا برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.