ووكر: ما حدث أمام نوتنجهام غير مقبول.. وعلينا أن نبقى معا كمجموعة

يرى كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي أن فريقه فرط في نقطتين ثمينتين بعد التعادل ضد نوتينجهام فورست.

وتعادل مانشستر سيتي أمام مستضيفه نوتنجهام فورست بالتعادل 1-1 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال ووكر عقب المباراة: "ما حدث هنا غير مقبول بعد ما المباراة التي قدمناها أمام أرسنال. إذا أردنا التنافس على القمة فنحن بحاجة إلى تحقيق الفوز. أهدرنا بعض الفرص ونحتاج إلى تقديم أداء أفضل كفريق".

وأضاف "علينا التعامل مع كل مباراة على أنها مباراة نهائية. فقدان النقاط بهذه الطريقة غير مقبول. علينا أن نبقى معا كمجموعة".

واختتم "أريد منح نوتينجهام فورست ما يستحقونه، لقد كافحوا وقاموا بعملا كبيرا. علينا أن نفعل ما هو أفضل في القادم".

وسجل برناردو سيلفا هدف سيتي، فيما عدّل كريس وود النتيجة لأصحاب الأرض.

الفوز أعاد سيتي للوصافة برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الذي انتصر قبل ساعات على أستون فيلا بنتيجة 4-2.

بينما ارتقى نوتنجهام فورست إلى المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

ولأول مرة منذ 1996 لا يخسر نوتنجهام فورست في 8 مباريات متتالية على أرضه بالدوري الإنجليزي.