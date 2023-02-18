خسارة أولى من 154 يوما.. خلادباخ يواصل تكريس العقدة ضد بايرن ميونيخ بثلاثية

السبت، 18 فبراير 2023 - 19:38

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

تكبد بايرن ميونيخ خسارته الأولى منذ 154 يوما بالسقوط أمام بوروسيا مونشنجلاباخ بنتيجة 3-2 في الجولة 21 من الدوري الألماني.

ولم يعرف بايرن ميونيخ طعم الخسارة في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2022 عندما سقط ضد أوجسبورج بنتيجة 1-0.

ومنذ ذلك الحين خاض البافاري 20 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 في جميع المسابقات.

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وأصبح جلادباخ بمثابة عقدة للبافاري، فخلال آخر 10 مباريات بين الفريقين فاز الأول في 6 وفاز بايرن في 2 وتعادلا مرتين.

الفوز أبقى صدارة بايرن مهددة إذ توقف رصيده عند 43 نقطة بفارق نقطة عن يونيون برلين الذي سيواجه شالكه غدا.

بينما ارتقى جلادباخ للنقطة 29 في المركز الثامن.

Goal - 1:1! Alphonso Davies laid the ball off to Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich), who slots it into the back of the net from close range, leaving the goalkeeper helpless.

وصف المباراة

في الدقيقة الثامنة أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه دايو أوباميكانو وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

أصحاب الأرض لم ينتظرون كثيرا فسجل لارس شتنديل هدف التقدم بتسديدة رائعة في الدقيقة 13.

اللاعب ذاته أهدر فرصة محققة في الدقيقة 24 لتعزيز تقدم فريقه.

وأدرك الكاميروني ماكسيم تشوبو موتنيج هدف التعادل بعد تمريرة من ألفونسو ديفيز في الدقيقة 35.

وتألق يان سومر في منع فريقه السابق من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني سجل يوناس هوفمان هدف جلادباخ الثاني في الدقيقة 55.

وقبل 6 دقائق على نهاية اللقاء سجل ماركوس تورام الهدف الثالث لجلادباخ بتسديدة قوية.

Goal! Alassane Plea feeds Jonas Hofmann (B. Monchengladbach), who taps the ball into an empty net. He makes it 2:1.

وقلص ألفونسو ديفيز النتيجة بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لكنه لم يكن كافيا من منع فريقه من التعادل.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ
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