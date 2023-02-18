فخر الدين بن يوسف: مواجهة فيوتشر صعبة.. وبيراميدز يلعب دائما من أجل البطولة

شدد التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز على صعوبة مواجهة فريقه ضد فيوتشر.

ويلتقي بيراميدز مع فيوتشر في الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب الكونفدرالية الإفريقية.

وقال بن يوسف في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أمامنا مباراة صعبة ضد فيوتشر خاصة أن الفريقين يعرفان بعضهما جيدا، والمباريات السابقة شهدت إثارة وندية كبيرة بينهما وفي النهاية من يملك العزيمة والإصرار سيحقق الانتصار".

وأضاف "بيراميدز يلعب من أجل البطولة دائما والفريق لديه خبرة اللعب في المباريات القارية وهدفنا هذا الموسم حصد اللقب".

وأوضح "تعافيت من إصابة في الظهر وأصبحت جاهزا لخوض مباراة فيوتشر وأسعى لتقديم الإضافة ومساعدة فريقي".

واختتم "أشكر الجهازين الفني والطبي واللاعبين على دعمه ومساندتهم لي وأتمنى تحقيق الثلاث نقاط أمام فيوتشر".

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - محمد صادق - عبد الله السعيد - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

وسبق أن أدار غربال مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة 4-2.

وستكون تلك أول مباراة بين الفريقين يديرها حكما غير محمد معروف، الذي أدار المواجهات الثلاث السابقة بينهما في الدوري المصري.

وشهدت المواجهات الثلاث تعادلين وفوز فيوتشر في واحدة.

وبدأ كلا الفريقين مشواره في البطولة بالتعادل، فعاد فيوتشر بتعادل ثمين من أرض كارا بنتيجة 1-1، فيما فرط بيراميدز في نقطتين على ملعبه ضد الجيش الملكي.