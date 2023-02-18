مباشر الدوري الإيطالي - مونزا(0) (0) ميلان .. الضيوف يهدرون فرصتين محققتين

السبت، 18 فبراير 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ومونزا في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويأمل ميلان مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة من المركز الثاني الذي يحتله إنتر برصيد 44 نقطة.

ويحتل الروسونيري المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

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فيما يحتل مونزا المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

وانتهت مواجهة الفريقين في الدور الأول بفوز الروسونيري 4-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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ق 26: رأسية قوية من ماليك تشاو لكن أعلى العارضة.

ق 25: تسديدة من لياو ترتد من الحارس وبراهيم دياز في المتابعة لكن الحارس يبعد الكرة لركنية.

ق 19: القائم يمنع الأول بتسديدة مقوسة من رافائيل لياو من خارج منطقة الجزاء.

ق 2: رأسية بيتانيا إلى ركنية وبداية قوية لأصحاب الأرض.

ق 1: تسديدة من شوريا من داخل منطقة الجزاء يبعدها تاتاروشانو لركنية.

بداية اللقاء

ميلان مونزا الدوري الإيطالي
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