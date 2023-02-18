انتهت الدوري الإيطالي - مونزا (0) (1) ميلان.. فوز بهدف واحد

السبت، 18 فبراير 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

احتفال جونيور ميسياس بهدفه ضد مونزا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ومونزا في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويأمل ميلان مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة من المركز الثاني الذي يحتله إنتر برصيد 44 نقطة.

ويحتل الروسونيري المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

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فيما يحتل مونزا المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

وانتهت مواجهة الفريقين في الدور الأول بفوز الروسونيري 4-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 55: مرتدة سريعة وثيو يحاول أن يسجل من فوق الحارس لكن كرته في الشباك الخارجية.

ق 52: تاتاروشانو يتصدى بسهولة لتسديدة بيتانيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جوووووووول أووووووووول ميسياس يسدد كرة قوية تسكن يسار شباك مونزا

ق 30: الحارس يتألق أمام تسديدة قوية من أوريجي من داخل المنطقة

ق 26: رأسية قوية من ماليك تشاو لكن أعلى العارضة.

ق 25: تسديدة من لياو ترتد من الحارس وبراهيم دياز في المتابعة لكن الحارس يبعد الكرة لركنية.

ق 19: القائم يمنع الأول بتسديدة مقوسة من رافائيل لياو من خارج منطقة الجزاء.

ق 2: رأسية بيتانيا إلى ركنية وبداية قوية لأصحاب الأرض.

ق 1: تسديدة من شوريا من داخل منطقة الجزاء يبعدها تاتاروشانو لركنية.

بداية اللقاء

الدوري الإيطالي ميلان مونزا
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