تشكيل ميلان - عودة توموري وأوريجي يقود الهجوم أمام مونزا

السبت، 18 فبراير 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

عاد الإنجليزي فيكايو توموري لقيادة دفاع ميلان أمام مونزا في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وتعافى المدافع الإنجليزي من الإصابة وشارك بدلا من المخضرم سيمون كيير.

وفي الهجوم يبدأ ديفوك أوريجي على حساب الفرنسي أوليفييه جيرو.

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وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تشبيريان تاتاروشانو

الدفاع: بيير كالولو – مالك تشاو – فيكايو توموري

الوسط: جونيور ميسياس – ساندرو تونالي – رادي كرونيتش – ثيو هيرنانديز

الهجوم: براهيم دياز – ديفوك أوريجي – رافائيل لياو

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ويأمل ميلان مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة من المركز الثاني الذي يحتله إنتر برصيد 44 نقطة.

ويحتل الروسونيري المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

فيما يحتل مونزا المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

وانتهت مواجهة الفريقين في الدور الأول بفوز الروسونيري 4-1.

تشكيل ميلان ميلان مونزا الدوري الإيطالي
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