مؤتمر أرتيتا: أظهرنا شخصية كبيرة.. وكنا بحاجة إلى سحر جورجينيو

عدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مكاسب فريقه عقب الفوز على أستون فيلا.

وعاد أرسنال إلى طريق الانتصارات بعد مباراة مجنونة جمعته مع أستون فيلا اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدفين. سجل بوكايو ساكا وزينشينكو ومارتينلي وحارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز في مرماه لأرسنال فيما أحرز أولي واتكينس وفيليبي كوتينيو للمنافس.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "أظهرنا الكثير من الشخصية والمرونة للعودة مرتين في المباراة. علينا أن نستخلص بعض الدروس من مباراة اليوم"

وأضاف "عندما تريد أن تكون في القمة عليك الفوز بالمباريات بطرق مختلفة. القيام بذلك خاصة ضد هذا الفريق وفي هذا الملعب أمر رائع".

وشدد "كنا بحاجة إلى لحظة ساحرة وجورجينيو صنع تلك اللحظة. فخور جدا باللاعبين".

ولم يعرف أرسنال الانتصار منذ 3 مباريات بعد خسارتين أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وتعادل ضد برينتفورد.

واعتلى المدفعجية الصدارة من جديد مؤقتا بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب بعد قليل أمام نوتنجام فورست.

فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 28 في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي.