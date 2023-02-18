مؤتمر أرتيتا: أظهرنا شخصية كبيرة.. وكنا بحاجة إلى سحر جورجينيو

السبت، 18 فبراير 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

عدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مكاسب فريقه عقب الفوز على أستون فيلا.

وعاد أرسنال إلى طريق الانتصارات بعد مباراة مجنونة جمعته مع أستون فيلا اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدفين. سجل بوكايو ساكا وزينشينكو ومارتينلي وحارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز في مرماه لأرسنال فيما أحرز أولي واتكينس وفيليبي كوتينيو للمنافس.

أخبار متعلقة:
زينشينكو: ما حدث أمام أستون فيلا كان درسا عظيما لنا أرسنال "الصياد" يعود إلى الصدارة مجددا بفوز مجنون على أستون فيلا ذا أثليتك: مارسيلو يقترب من إنهاء تعاقده مع أولمبياكوس بعد 5 أشهر

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "أظهرنا الكثير من الشخصية والمرونة للعودة مرتين في المباراة. علينا أن نستخلص بعض الدروس من مباراة اليوم"

وأضاف "عندما تريد أن تكون في القمة عليك الفوز بالمباريات بطرق مختلفة. القيام بذلك خاصة ضد هذا الفريق وفي هذا الملعب أمر رائع".

وشدد "كنا بحاجة إلى لحظة ساحرة وجورجينيو صنع تلك اللحظة. فخور جدا باللاعبين".

ولم يعرف أرسنال الانتصار منذ 3 مباريات بعد خسارتين أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وتعادل ضد برينتفورد.

واعتلى المدفعجية الصدارة من جديد مؤقتا بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب بعد قليل أمام نوتنجام فورست.

فيما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 28 في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي.

أرسنال الدوري الانجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – نيوكاسل ضد ليفربول سقط مغشيا عليه.. إصابة مروعة لـ سيزار أزبيليكويتا مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) مونزا.. فرصتان مهدرتان في أول دقيقة تشكيل مهمة صراع الأبطال – عودة فان دايك لـ ليفربول.. وإيزاك يقود نيوكاسل تشكيل ميلان - عودة توموري وأوريجي يقود الهجوم أمام مونزا زينشينكو: ما حدث أمام أستون فيلا كان درسا عظيما لنا انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) ساوثامبتون.. 3 نقاط ثمينة ذا أثليتك: مارسيلو يقترب من إنهاء تعاقده مع أولمبياكوس بعد 5 أشهر
أخر الأخبار
الصدارة تعود لـ لندن.. نوتنجهام فورست يعاقب مانشستر سيتي بتعادل قاتل 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – نيوكاسل ضد ليفربول 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سقط مغشيا عليه.. إصابة مروعة لـ سيزار أزبيليكويتا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) مونزا.. فرصتان مهدرتان في أول دقيقة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر باتشيكو: من الصعب التكهن بنتيجة مواجهة فيوتشر.. وهدف بيراميدز الفوز 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مهمة صراع الأبطال – عودة فان دايك لـ ليفربول.. وإيزاك يقود نيوكاسل 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
5 حكام مصريين في بطولة أمم إفريقيا للشباب 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مؤتمر كولر: مباراة الهلال كشفت مشاكلنا.. والمباراة كانت بحضور جمهور "عنيف" ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية