منافس مصر للشباب – منتخب موزمبيق يكشف لـ في الجول رفض كاف طلبهم قبل الافتتاح

السبت، 18 فبراير 2023 - 17:56

كتب : حسام أحمد

منتخب مصر للشباب

كشف منتخب موزمبيق للشباب عن طلب رفضه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل مباراتهم أمام مصر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب مساء غد الأحد أمام موزمبيق في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وقال ستينور تومو المنسق الإعلامي لمنتخب موزمبيق للشباب في تصريحات لـFilGoal.com: "أراد المدير الفني لمنتخب موزمبيق للشباب إجراء المران الرئيسي قبل مواجهة منتخب مصر في صباح السبت، بدلًا من الموعد الذي كان مقررًا في الساعة الرابعة والنصف عصر السبت، لكن رفض الاتحاد الإفريقي طلبنا".

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وأضاف "أبلغنا المدير الفني بقرار الاتحاد الإفريقي بأن الموعد غير قابل للتعديل ويجب أن يقام المران في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وبالفعل أجرينا المران في الموعد المقرر".

المنسق الإعلامي أتبع "لم تكن هناك مشكلة، لكن المدير الفني كان يفضل التدريب في الصباح وأعتقد أن هذا أمر فني، ولكن نظرًا لإجبارنا على خوض المران عصرًا قرر المدير الفني القيام بالأمرين معًا"(إقامة تدريب صباحي وتدريب مسائي).

واستمر "خاض الفريق تدريبه اليوم في المكان والموعد المقررين له، لكن للأسف لم يحضر أي مراسل إعلامي".

ستينور تومو أتم "قرر المدير الفني لمنتخب موزمبيق خوض المران في الموعد الذي أصر عليه الاتحاد الإفريقي، لذلك تفاجأنا بعدم حضور أي مراسل إعلامي".

وتضم المجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر بداية من الغد كلا من مصر، وموزمبيق، بجانب منتخبا نيجيريا، والسنغال.

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