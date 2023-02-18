كرة سلة - إلى نهائي تصفيات إفريقيا.. سيدات مصر ينتصرن على كينيا في الجولة الأخيرة

السبت، 18 فبراير 2023 - 17:32

كتب : هاني العوضي

مصر للسيدات لكرة السلة - كينيا - تصفيات إفريقيا

تأهلت سيدات منتخب مصر لكرة السلة لنهائي التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2023 بعد الفوز على منتخب كينيا بنتيجة 82/57.

وانتصر منتخب مصر في المباراة الأخيرة بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وتقام التصفيات في دولة أوغندا حتى يوم 18 فبراير الجاري، ويتأهل أول منتخبين من تصفيات المنطقة الخامسة إلى أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين.

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وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب الوطني تواجده كطرف أول في المباراة النهائية المقرر اقامتها غدًا الأحد لحسم المتأهل لبطولة إفريقيا.

وأنهى منتخب مصر الربع الأول بنتيجة 21-16، ثم أنهى الربع الثاني متقدما بفارق 20 نقطة بنتيجة 49-29.

ثم وسعن سيدات مصر الفارق في الربع الثالث بنتيجة 63-39 ثم حسمن الفوز بنتيجة 82-57.

وسجلت رنيم الجداوي 23 نقطة كأكثر مسجلة لمنتخب مصر في اللقاء يليها نادين السلعاوي بـ 13 نقطة ثم ميرال أشرف بـ 12 نقطة.

وسجلت نادين السلعاوي 3 ثلاثيات في المباراة كأكثر من سجل بين سيدات منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية ضد جنوب السودان بنتيجة 83-68.

ثم خسر ضد منتخب أوغندا بنتيجة المباراة 86-85 في الجولة الثانية، ثم حققن فوزا كبيرا في الجولة الثالثة على حساب رواندا بنتيجة 102-56

ومنذ فضية نسخة 1977 لم يحقق منتخب مصر مركزا أفضل من السادس طوال مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين فقط عامي 1966 و1968 وهما أول نسختين من البطولة.

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