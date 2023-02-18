كرة سلة - إلى نهائي تصفيات إفريقيا.. سيدات مصر ينتصرن على كينيا في الجولة الأخيرة

تأهلت سيدات منتخب مصر لكرة السلة لنهائي التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2023 بعد الفوز على منتخب كينيا بنتيجة 82/57.

وانتصر منتخب مصر في المباراة الأخيرة بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وتقام التصفيات في دولة أوغندا حتى يوم 18 فبراير الجاري، ويتأهل أول منتخبين من تصفيات المنطقة الخامسة إلى أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب الوطني تواجده كطرف أول في المباراة النهائية المقرر اقامتها غدًا الأحد لحسم المتأهل لبطولة إفريقيا.

وأنهى منتخب مصر الربع الأول بنتيجة 21-16، ثم أنهى الربع الثاني متقدما بفارق 20 نقطة بنتيجة 49-29.

ثم وسعن سيدات مصر الفارق في الربع الثالث بنتيجة 63-39 ثم حسمن الفوز بنتيجة 82-57.

إلـــى النهائــــي 🔝👏🏻 منتخبنا يهزم كينيا بنتيجة 82/57 ويحجز مقعده في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا 🇪🇬 pic.twitter.com/lhuxSJV8tL — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) February 18, 2023

وسجلت رنيم الجداوي 23 نقطة كأكثر مسجلة لمنتخب مصر في اللقاء يليها نادين السلعاوي بـ 13 نقطة ثم ميرال أشرف بـ 12 نقطة.

وسجلت نادين السلعاوي 3 ثلاثيات في المباراة كأكثر من سجل بين سيدات منتخب مصر.

حققن فوزًا غاليًا على كينيا.. إليكم إحصائيات لاعبي منتخبنا الوطني في لقاء اليوم 🇪🇬💪🏻 pic.twitter.com/tnkjwMsqT5 — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) February 18, 2023

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية ضد جنوب السودان بنتيجة 83-68.

ثم خسر ضد منتخب أوغندا بنتيجة المباراة 86-85 في الجولة الثانية، ثم حققن فوزا كبيرا في الجولة الثالثة على حساب رواندا بنتيجة 102-56

ومنذ فضية نسخة 1977 لم يحقق منتخب مصر مركزا أفضل من السادس طوال مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين فقط عامي 1966 و1968 وهما أول نسختين من البطولة.