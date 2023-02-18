أمم إفريقيا للشباب – نجوم بلغوا العالمية من بوابة البطولة

السبت، 18 فبراير 2023 - 17:22

كتب : عمرو عبد المنعم

لقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما

دائما ما تكون بطولة أمم إفريقيا للشباب موعدا لظهور نجوم أفارقة جددا، ليسوا فقط على ساحة القارة السمراء، بل يصلون إلى العالمية.

يقدم لكم FilGoal.com قائمة بأبرز الأسماء التي ظهرت من خلال بطولة أمم إفريقيا للمحليين، وبلغوا العالمية بعد ذلك.

للتعرف على القائمة كاملة من هنا

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