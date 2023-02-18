ذا أثليتك: مارسيلو يقترب من إنهاء تعاقده مع أولمبياكوس بعد 5 أشهر
السبت، 18 فبراير 2023 - 16:36
كتب : FilGoal
يقترب البرازيلي مارسيلو من إنهاء تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني بالتراضي بعد 5 أشهر من انضمامه للفريق.
وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فإن اللاعب يواصل مفاوضاته مع النادي لفسخ التعاقد، ومن المنتظر أن يكون الإعلان الرسمي اليوم السبت.
وانضم مارسيلو إلى بطل اليونان بعد 16 موسما ارتدى خلالها قميص ريال مدريد الإسباني.
ووقع مارسيلو على عقد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لآخر.
ولم يخض البرازيلي المخضرم سوى 5 مباريات في الدوري اليوناني.
وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ 34 عاما يريد مواصلة اللعب ويمكنه أن يتفاوض مع أي فريق عقب فسخ تعاقده مع الفريق اليوناني.
وتوج مارسيلو بـ 25 لقبا مع ريال مدريد كأكثر من توج بالألقاب بقميص الملكي.
وارتدى مارسيلو قميص البرازيل في 58 مباراة وتوج بلقب كأس العالم للقارات 2013.
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