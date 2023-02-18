في اللحظات الأخيرة.. تشواميني يغيب عن ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

السبت، 18 فبراير 2023 - 14:50

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني - ريال مدريد × سيلتا فيجو

أعلن ريال مدريد غياب أورلين تشواميني عن قائمة ريال مدريد المقرر أن تواجه أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد منافسه أوساسونا اليوم السبت في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.

وخرج تشواميني من القائمة بسبب الإصابة بالإنفلونزا قبل ساعات من المواجهة بحسب ما أعلن ريال مدريد عبر بيان رسمي.

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ودخل متوسط الميدان الإسباني الشاب ماريو مارتن في قائمة ريال مدريد بدلا من تشواميني.

ولم يسبق وأن خاض صاحب الـ18 أي دقيقة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وينضم تشواميني إلى كريم بنزيمة وتوني كروس الذي أعلن كارلو أنشيلوتي عن غيابهما أمس.

تشواميني (23 عاما) شارك الموسم الحالي مع ريال مدريد في 23 مباراة بمختلف المسابقة وصنع خلالها هدفين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي أوساسونا تشواميني
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