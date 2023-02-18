رومانو: تشيلسي يعير أندري سانتوس إلى بالميراس

استقر نادي تشيلسي على إعارة لاعبه أندري سانتوس إلى بالميراس البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب فابرزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات أن سانتوس سيسافر إلى البرازيل الأحد المقبل من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف بالميراس.

وأشار رومانو إلى أن مدة الإعارة ستكون حتى ديسمبر المقبل نهاية الدوري البرازيلي لكن تشيلسي يمتلك الحق في استعادة اللاعب في يونيو.

وكان سانتوس انضم لصفوف البلوز في يناير الماضي قادما من فاسكو دا جاما البرازيلي مقابل 16 مليون يورو.

وواجه تشيلسي أزمة بعدما تم رفض تصريح العمل الخاص بلاعب الوسط البرازيلي.

ولم يلعب سانتوس من قبل في الدوري البرازيلي إذ ساهم في صعود فاسكو من الدرجة الثانية للأولى بعدما خاض 34 مباراة وسجل 8 أهداف.

ويبحث بالميراس عن لاعب لتعويض رحيل دانيلو الذي انضم لصفوف نوتنجهام فورست في يناير الماضي.

صاحب الـ18 عاما لعب بقميص منتخب الشباب وسجل 6 أهداف تصدر بها ترتيب الهدافين وكذلك حاز على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وضم تشيلسي في سوق انتقالات يناير 8 لاعبين هم: بينوا بادياشيلي – ميخايلو مودريك – إنزو فيرنانديز – داترو فوفانا – سانتوس – نوني مادوكي – مالو جوستو – جواو فيليكس.

ويحتل البلوز المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خوض 22 مباراة.