هاني سعيد: نتمنى تعثر الأهلي ليقل فارق النقاط.. وموقف عقود إكرامي والسعيد وإبراهيم عادل

السبت، 18 فبراير 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

يتمنى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن يتعثر الأهلي في مبارياته المؤجلة بالدوري ليقل فارق النقاط بينهما في صرعا الصدارة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ37 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز وللمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل من منافسه كذلك.

وتحدث هاني سعيد لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "الوصول لصدارة الدوري خطوة جيدة ونتمنى الاستمرار على ذلك الأمر".

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وواصل "لا نعرف ماذا سيحدث للأهلي في مبارياته الثلاث المؤجلة ونتمنى ونأمل أن يتعثر في مبارياته فيقل فارق النقاط بيننا ويعطينا دافع للاستمرار بشكل أكبر".

وأكمل "أهدرنا فرصة كبيرة للفوز بالدوري الموسم الماضي وأتمنى ألا نهدرها مجددا لو فارق النقاط أصبح قليلا".

وعن تعاقدات اللاعبين في صفوف فريقه قال: "يتبقى لإبراهيم عادل في تعاقده أربع سنوات وعقد عبد الله السعيد مستمر للموسم المقبل وأسامة جلال نعمل على تجديد تعاقده وأعتقد أن أغلب اللاعبين لديهم سنوات كثيرة في تعاقداتهم تجعل من الصعب رحيلهم".

وعن سوق الانتقالات قال: "لو سنضم لاعبا أجنبيا يجب أن يكون أفضل من المتاح لدينا وفي الانتقالات الشتوية يكون من الصعب ضم أي لاعب مميز لذا في الصيف ربما هذا يكون وارد".

أما عن تجديد تعاقد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق فقال: "بدأنا الحديث مع شريف إكرامي وهو بالنسبة لنا أكثر من حارس مرمى وله أهمية كبيرة لتواجده في غرفة الملابس وربما يكون عقده ممتد للموسم المقبل".

وعن نهائي كأس مصر ضد الأهلي قال: "مباراة صعبة جدا أي نهائي هو صعب وخاصة أمام الأهلي وأعتقد أننا سنحاول بذل كل ما لدينا وستكون أول بطولة لنا وقد تكون البداية للفوز بالمزيد من البطولات".

وبسؤاله عن مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية اختتم هاني سعيد تصريحاته "مباراة صعبة جدا وما يجعلها أكثر صعوبة أن كل منا لم يحصل على راحة كافية ونتيجته ستظهر كيف تسير المجموعة لو حققنا نتيجة إيجابية ستكون دفعة كبيرة للتأهل للدور التالي".

وكان بيراميدز تعادل مع الجيش الملكي بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من الكونفدرالية.

فيما تعادل فيوتشر مع أسكو كارا بهدف لمثله.

الأهلي بيراميدز فيوتشر
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