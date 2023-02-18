فوت ميركاتو: إداراة باريس سان جيرمان تتواصل مع مورينيو

السبت، 18 فبراير 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

تواصلت إدارة باريس سان جيرمان مع جوزيه مورينيو مدرب روما من أجل إمكانية تدريب الفريق الباريسي الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية فإن كامبوس لويس المستشار الرياضي لـ باريس سان جيرمان أجرى محادثات مع مورينيو من أجل تولي القيادة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان حدد بداية مارس لـ كريستوف جالتييه كمهلة أخيرة من أجل تحسين الأوضاع داخل النادي الفرنسي.

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وأفاد تقرير الصحيفة بأن خيار مورينيو لتدريب سان جيرمان يحظى إدارة بإعجاب الجميع داخل حديقة الأمراء.

وكان رايو مونت كارلو سبق وذكر وجود محادثات داخلية في باريس من أجل التعاقد مع مدرب جديد خلفا لـ جالتييه حال الخروج من دوري الأبطال.

ويعيش باريس سان جيرمان أزمة نتائج سلبية خلال الفترة الماضية.

وودع النادي الباريسي منافسات كأس فرنسا من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام مارسيليا.

وأصبح على أعتاب الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بايرن ميونيخ بهدف دون رد في ذهاب دور ثمن النهائي.

ويتولى جالتييه قيادة باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الحالي خلفا لـ ماوريسيو بوكتينيو.

وقاد جالتييه النادي الباريسي في 34 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في 24 وخسر في 5 وتعادل مثلهم.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة بفارق 5 نقاط عن مارسيليا أقرب منافسيه.

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