كشف نانا سيشير وكيل أعمال كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور ومنتخب غانا أنه تم العثور على جثمان اللاعب تحت المبنى الذي كان يعيش فيه بجنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

كريستيان أتسو النادي : هاتاي سبور هاتاي سبور

ووقع زلزال مُدمر في تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر وتسبب فيما يُعتقد بوفاة 35 ألف شخص.

وانتشرت بعض التقارير الأسبوع الماضي حول نجاح فرق البحث في إيجاد أتسو وهو ما اتضح لاحقا أنها كانت أنباء كاذبة.

وقال سيشير عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى أعلن العثور على جثمان كريستيان أتسو. خالص التعازي لعائلته وأحبابه. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجميع على دعمهم".

It is with the heaviest of hearts that I have to announce to all well wishers that sadly Christian Atsu’s body was recovered this morning My deepest condolences go to his family and loved ones. I would like to take this opportunity to thank everyone for their prayers and support — Nana Sechere (@iAmNana7) February 18, 2023

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه تم العثور على جثمان أتسو بجانب منزله في جنوب تركيا.

وأوضحت الوكالة أنه تم العثور على هاتف اللاعب ولا يزال يتم البحث عن المتعلقات الأخرى.

كان الزلزال المدمر قبل 10 أيام قد خلف دمارا كبيرا في بعض المحافظات التركية، ومنها منطقة هاتاي التي يتواجد بها نادي هاتاي سبورت.

وأعلن الاتحاد التركي عقب تلك الأحداث إيقاف الدوري لأجل غير مسمى.

وانسحب فريق هاتاي سبور من المسابقات المحلية لهذا الموسم بسبب الضرر الكبير الذي طاله بعد الزلزال.

أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي.

وقبل الزلزال بساعات قليلة، كان قد سجل أولى أهدافه مع الفريق وفي الدقيقة الـ95 ليفوز هاتاي سبورت في الوقت القاتل، لكن الوقت لم يسعفه لتسجيل المزيد.

وسبق لـ أتسو تمثيل أندية بورتو، وريو آفي، وتشيلسي وفيتيسيه، وإيفرتون، وبورنموث، ومالاجا، ونيوكاسل يونايتد.

ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الإفريقية 2015.