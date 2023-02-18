إنزاجي: علينا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى.. وباريلا يريد دائما الفوز

شدد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر الإيطالي على تركيزه على مباراة أودينيزي في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويستعد إنتر للقاء أودينيزي ثم سيواجه بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي عبر قناة النادي: "دائما ألعب كل مباراة من أجل الفوز، التوفيق لم يكن في صالحنا ضد سامبدوريا، علينا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى، نقدم كل ما لدينا للفوز".

وأضاف "الفريق يدافع كواحد، سويا. ستكون مباراة صعبة ضد أودينيزي وهو فريق جيد، قوي تقنيا وبدنيا".

وواصل "سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا. قد أكون متكررا ولكن على الرغم من أن دوري الأبطال يلوح في الأفق، فإن التركيز ينصب على أودينيزي".

وتابع "أعتقد أن دافعنا الأكبر غدا يأتي من الرغبة في الفوز أمام جماهيرنا".

وأردف عن المشادة التي جمعت نيكولو باريلا وروميلو لوكاكو: "باريلا ملتزم تماما، ولديه الكثير من الحوافز، ويريد دائما الفوز".

وقرر إنتر تغريم الثنائي في وقت سابق عقب مباراة سامبدوريا.

وأصبح إنتر على بُعد 18 نقطة بشكل مؤقت مع نابولي المتصدر الذي انتصر على ساسولو بنتيجة 2-0.