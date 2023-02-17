في مباراة سباليتي الـ 1000.. نابولي ينتصر على ساسولو ويوسع الفارق لـ 18 نقطة

حقق نابولي فوزا سهلا على مستضيفه ساسولو بنتيجة 2-0 في افتتاح الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية نابولي كل من: خيفيتشيا كفاراستخيليا وفيكتور أوسيمين.

ورفع نابولي رصيده لـ 62 نقطة بفارق 18 نقطة عن إنتر أقرب منافسيه بشكل مؤقت.

فوز هو الـ 20 من 23 مباراة خاضها الفريق الموسم الحالي في الدوري الإيطالي.

المباراة كانت الـ 1000 في مسيرة لوتشيانو سباليتي المدير الفني الحالي لنابولي والسابق لفرق أبرزها روما وإنتر وزينيت الروسي.

It's Luciano Spalletti's1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ th game as a coach 💪 Nice one, boss! 👏 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Z4nRbYbd78 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) February 17, 2023

بينما تكبد ساسولو خسارته الأولى بعد 4 مباريات دون هزيمة، وتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

الفوز السابع على التوالي.. نابولي يفوز على ساسولو 2-0 بهدفي كفارا وأوسيمين في الجولة 23 شاهد واستمتع بالأهداف الجميلة#الدوري_الإيطالي #ساسولو_نابولي pic.twitter.com/cMCikUeVKc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 17, 2023

وتقدم نابولي مبكرا بهدف في الدقيقة 12 عن طريق جناحه الجورجي بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 33 سجل النيجيري أوسيمين الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الزاوية القريبة للحارس بكرة مباغتة.

وأصبح أوسيمين أول لاعب في نابولي يسجل في 7 مباريات متتالية منذ موسم 1994-95.

هدف هو الثامن عشر للنيجيري في الدوري مبتعدا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.

وسجل أرماند لورينت هدفا لـ ساسولو في الدقيقة 41 لكن ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

في الشوط الثاني أجرى ستيفانو بيولي عدة تغييرات لإراحة لاعبيه قبل لقاء إينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري الأبطال.

فشارك بيوتر زيلينسكي وتانجي ندومبيلي وإرفينج لوزانو بدلا من ماتيو بوليتانو وزامبو أنجيسا وكفارا.

وفي الدقيقة 84 شارك جيوفاني سيميوني بدلا من أوسيمين.

وسجل الأرجنتيني هدفا برأسية متقنة بعد عرضية من لوزانو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع لكن ألغي بداعي التسلل.

لتنتهي المباراة بفوز البارتينوبي بهدفين دون رد والاقتراب خطوة أكبر نحو الاسكوديتو.