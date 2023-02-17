في مباراة سباليتي الـ 1000.. نابولي ينتصر على ساسولو ويوسع الفارق لـ 18 نقطة

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

خيفيتشيا كفاراستخيليا وفيكتور أوسيمين

حقق نابولي فوزا سهلا على مستضيفه ساسولو بنتيجة 2-0 في افتتاح الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية نابولي كل من: خيفيتشيا كفاراستخيليا وفيكتور أوسيمين.

ورفع نابولي رصيده لـ 62 نقطة بفارق 18 نقطة عن إنتر أقرب منافسيه بشكل مؤقت.

أخبار متعلقة:
وكيل كفاراستخيليا: لن يلعب في أي فريق إيطالي آخر غير نابولي السادس على التوالي.. نابولي يفوز على كريمونيسي ويبتعد أكثر بالصدارة رئيس نابولي: أوسيمين ليس للبيع الخامس على التوالي.. نابولي يفوز على سبيزيا ويبتعد بالصدارة

فوز هو الـ 20 من 23 مباراة خاضها الفريق الموسم الحالي في الدوري الإيطالي.

المباراة كانت الـ 1000 في مسيرة لوتشيانو سباليتي المدير الفني الحالي لنابولي والسابق لفرق أبرزها روما وإنتر وزينيت الروسي.

بينما تكبد ساسولو خسارته الأولى بعد 4 مباريات دون هزيمة، وتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم نابولي مبكرا بهدف في الدقيقة 12 عن طريق جناحه الجورجي بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 33 سجل النيجيري أوسيمين الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الزاوية القريبة للحارس بكرة مباغتة.

وأصبح أوسيمين أول لاعب في نابولي يسجل في 7 مباريات متتالية منذ موسم 1994-95.

هدف هو الثامن عشر للنيجيري في الدوري مبتعدا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.

وسجل أرماند لورينت هدفا لـ ساسولو في الدقيقة 41 لكن ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

في الشوط الثاني أجرى ستيفانو بيولي عدة تغييرات لإراحة لاعبيه قبل لقاء إينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري الأبطال.

فشارك بيوتر زيلينسكي وتانجي ندومبيلي وإرفينج لوزانو بدلا من ماتيو بوليتانو وزامبو أنجيسا وكفارا.

وفي الدقيقة 84 شارك جيوفاني سيميوني بدلا من أوسيمين.

وسجل الأرجنتيني هدفا برأسية متقنة بعد عرضية من لوزانو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع لكن ألغي بداعي التسلل.

لتنتهي المباراة بفوز البارتينوبي بهدفين دون رد والاقتراب خطوة أكبر نحو الاسكوديتو.

الدوري الإيطالي ساسولو نابولي
نرشح لكم
إنزاجي: علينا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى.. وباريلا يريد دائما الفوز صنع هدفين.. ماذا قدم رونالدو مع النصر أمام التعاون رونالدو يقود النصر لاستعادة صدارة الدوري السعودي زيدان: حان وقت العودة إلى التدريب فيفا يتبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر أوبي ميكيل: صلاح بكى بعد هجوم مورينيو عليه بين شوطي لقاء نورويتش تقرير: مالك تشيلسي اجتمع بممثلي نيمار لإمكانية ضمه برشلونة يعلن تفاصيل إصابة بيدري
أخر الأخبار
ذا أثليتك: مشجع للنادي منذ الصغر.. راتكليف يقدم عرضا للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
مجموعة الزمالك – نبيل معلول: شباب بلوزداد منافسنا المباشر 6 ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة الزمالك - مدرب بلوزداد: نقاط ضعف الترجي طريقنا للفوز 6 ساعة | الكرة الإفريقية
ديلي ميل: أزمة تواجه تشيلسي.. رفض تصريح أندري سانتوس 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي: علينا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى.. وباريلا يريد دائما الفوز 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الهلال قبل مواجهة الأهلي: لسنا ريال مدريد لنبني ملعبا جديدا في يوم واحد 7 ساعة | الكرة الإفريقية
في مباراة سباليتي الـ 1000.. نابولي ينتصر على ساسولو ويوسع الفارق لـ 18 نقطة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بهدف قاتل.. شبيبة القبائل يصعق الوداد في دوري أبطال إفريقيا 8 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم