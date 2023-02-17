كرة يد - سيدات الأهلي يتعادلن في الدوري.. وفوز سبورتنج والزمالك

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 22:55

كتب : FilGoal

أمينة هشام - سيدات يد الأهلي

اختتمت مباريات الدور الأول في المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات لكرة اليد بفوز والزمالك وسبورتنج، وتعادل الأهلي.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة السابعة والأخيرة في الدور الأول.

وجاءت النتائج:

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سبورتنج 25-24 الشمس

الزمالك 24-21 الجزيرة

الأهلي 24-24 سموحة

ولم تُعلن بعد نتيجة مباراة الطيران والمعادي

وتقام المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات بمشاركة ثمانية فرق.

1- الأهلي 20 نقطة

2- الشمس 17 نقطة

3- سبورتنج 16 نقطة

4- سموحة 15 نقطة

5- الزمالك 15 نقطة

6- الطيران 9 نقاط

7- المعادي 9 نقاط

8- الجزيرة 7 نقاط

وتنطلق منافسات الدور الثاني يوم غدا السبت 18 من الشهر الجاري.

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.

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