الشهراني وإيجالو على رأس قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا

تواجد ياسر الشهراني في قائمة الهلال للمرة الأولى منذ إصابته القوية بمباراة الأرجنتين والسعودية.

الشهراني تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة السعودية والأرجنتين بعد الاصطدام بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم في 22 نوفمبر من العام الماضي.

وعاد الشهراني لصفوف الهلال بعدما أجرى عمليتين جراحيتين في عظام الوجه بعدما أجرى عملية جراحية أولى في غدة البنكرياس تكللت بالنجاح.

وأعلن رامون دياز مدرب الهلال قائمة الفريق التي ستخوض الادوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وضمت القائمة ياسر الشهراني الذي ظهر للمرة الأولى في مران الهلال منذ أيام.

وغاب الشهراني عن الهلال خلال منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب وحصل خلالها "الزعيم" على المركز الثاني بعد الخسارة من ريال مدريد 5-3 في المباراة النهائية.

ويستعد الهلال لمواجهة شباب الأهلي دبي يوم الإثنين المقبل ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

كما ضمت قائمة الهلال المهاجم النيجيري أوديون إيجالو الذي تعافى تماما من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة مع الفريق.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وينتظر الفريق السعودي مواجهة قوية ضد شباب اهلي دبي الذي يقوده البرتغالي ليوناردو جارديم المتُوج بلقب النسخة الماضية من أبطال آسيا رفقة الهلال.