نهاية موسم نجم اتحاد جدة يزيد متاعب نونو سانتو

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

مهند الشنقيطي اتحاد جدة

تلقى الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو خبرا صادما.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة مهند الشنقيطي ظهير نادي الاتحاد في وتر العضلة الضامة وحاجته للتدخل الجراحي.

ويحتاج الشنقيطي لفترة علاج وتأهيل لمدة 3 أشهر ما يعني نهاية موسم اللاعب.

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وتعرض الشنقيطي للإصابة خلال مباراة اتحاد جدة ضد الاتفاق ضمن الجولة الـ 17 من منافسات الدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على الاتفاق بنتيجة 3-0 ليرفع رصيده إلى 40 نقطة خلف الشباب والنصر بفارق الأهداف.

وسجل هيلدر كوستا ورومارينيو وهارون كمارا أهداف اتحاد جدة في شباك الاتفاق.

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معاناة سانتو

وجاءت إصابة الشنقيطي لتزيد معاناة نونو سانتو مدرب الاتحاد من الغيابات خلال الفترة الأخيرة.

وغاب المغربي عبد الرزاق حمد الله عن الاتحاد خلال مواجهة الاتفاق بسبب معاناته من نزلة برد.

فيما عاد أحمد شراحيلي قلب الدفاع بعد فترة من الغيابة بسبب إصابة عضلية.

الشنقيطي صاحب الـ 23 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

الدوري السعودي نونو سانتو
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