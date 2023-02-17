مدرب التعاون: واجهنا النصر بشجاعة.. ورونالدو كان متسللا في الهدف الثاني

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يرى البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب نادي التعاون السعودي أن الهدف الثاني لنادي النصر في مرمى فريقه كان من تسلل واضح على كريستيانو رونالدو.

وصنع البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما النصر لاستعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي

وفاز النصر على التعاون بهدفين مقابل هدف بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.

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وسجل عبد الرحمن غريب وعبد الله مادو هدفي النصر، فيما أحرز ألفارو ميدران هدف التعاون الوحيد.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أحب التحدث عن التحكيم، لكن الهدف الثاني كان كريستيانو رونالدو أمام الحارس وهو بحالة تسلل، لكن القرار النهائي لحكم المباراة".

وأضاف "فريقنا هو الأصغر بمتوسط العمر في الدوري، وهذه فلسفتنا بتقديم اللاعبين الشبان. قدمنا مباراة مميزة اليوم، لعبنا بشجاعة أمام النصر الذي لعب مكتمل الصفوف".

وشدد "المباريات الكبيرة دائما ما تمثل حافزا للاعبين واليوم الحافز كان إضافيا باللعب أمام لاعب كبير مثل كريستيانو رونالدو".

ورفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متفوقا على الشباب واتحاد جدة بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة.

شاموسكا

ماذا قدم رونالدو أمام التعاون؟

عدد الدقائق: 90

أهداف:0

صناعة أهداف: 2

تسديدات: 4

لمس الكرة: 49

دقة تمريرات: 26 من 35 بنسبة 76%

إهدار فرص محققة: 1

الفوز بصراعات أرضية: 5 من 9 بنسبة (56%).

كريستيانور ونالدو النصر السعودي
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