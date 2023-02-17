الدرجة الرابعة - سجل 19 هدفا.. أحمد جعفر يقود دياموند للقسم الثالث قبل 3 جولات على النهاية

قاد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق فريقه دياموند للصعود لدوري الدرجة الثالثة.

وحقق الفريق بقياده مدربه جمال دسوقي الصعود بعد الفوز على إمبابة في الجولة 15 بنتيجة 2-0.

وتصدر فريق دياموند ترتيب المجموعة الثانية بمنطقة القاهرة بالقسم الرابع برصيد 45 نقطة.

وحقق الفريق الفوز في 15 مباراة متتالية وسجل 79هدف ليصعد الفريق قبل ثلاث جولات من النهاية.

وسجل جعفر البالغ 37 عاما 19 هدفا متصدرا ترتيب هدافي فريقه، ويليه شهاب شريف بتسجيل 15 هدفا.

المهاجم الدولي المخضرم سبق له اللعب لـ الزمالك خلال فترتين، الأولى بين 2009 و2014 وفي الثانية موسم 2016-17.

وبقميص الأبيض حقق 3 ألقاب لكأس مصر ولقب كأس السوبر المصري 2016.

وسبق لـ جعفر اللعب بقمصان أندية منوف والمصرية للاتصالات وإنبي وبتروجت وزد وزمالك الشارقة الإماراتي.

كما ارتدى قميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.