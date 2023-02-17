كرة سلة – سيدات مصر يتخطين حاجز الـ 100 نقطة في تصفيات إفريقيا

حققت سيدات منتخب مصر لكرة السلة الفوز على رواندا بنتيجة 102-56 في تصفيات إفريقيا.

ويشارك في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا منتخبات كل من مصر وأوغندا وكينيا وجنوب السودان ورواندا.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر أول من يتخطى حاجز الـ 100 نقطة في التصفيات.

وسجلت رضوى سالم 18 نقطة في اللقاء يليها ثريا محمد بـ 17 نقطة وأسرار ماجد بـ 12 نقطة.

فيما سجلت نادين السلعاوي 3 ثلاثيات كأكثر من سجل لمنتخب مصر في اللقاء.

الجميع ظهر بمستوى رائع اليوم 🤩 إليكم احصائيات لاعبات منتخب مصر أمام رواندا 🌟📊 pic.twitter.com/uxoA8tHJre — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) February 17, 2023

وتقام التصفيات في دولة أوغندا حتى يوم 18 فبراير الجاري، ويتأهل أول منتخبين من تصفيات المنطقة الخامسة إلى أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية ضد جنوب السودان بنتيجة 83-68.

ثم خسر ضد منتخب أوغندا بنتيجة المباراة 86-85 في الجولة الثانية.

وتختتم سيدات الفراعنة المنافسات يوم السبت بمواجهة كينيا في الرابعة عصرا.

ومنذ فضية نسخة 1977 لم يحقق منتخب مصر مركزا أفضل من السادس طوال مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين فقط عامي 1966 و1968 وهما أول نسختين من البطولة.