كرة سلة – سيدات مصر يتخطين حاجز الـ 100 نقطة في تصفيات إفريقيا

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 20:24

كتب : محمد سمير

مصر سيدات - كرة سلة - تصفيات إفريقيا - رواندا

حققت سيدات منتخب مصر لكرة السلة الفوز على رواندا بنتيجة 102-56 في تصفيات إفريقيا.

ويشارك في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا منتخبات كل من مصر وأوغندا وكينيا وجنوب السودان ورواندا.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر أول من يتخطى حاجز الـ 100 نقطة في التصفيات.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - بفارق نقطة.. خسارة سيدات مصر أمام أوغندا كرة سلة - منتخب السيدات يفتتح مشوار تصفيات إفريقيا بالانتصار على جنوب السودان كرة سلة - الكشف عن قائمة منتخب السيدات قبل خوض تصفيات إفريقيا في أوغندا كرة سلة - أحد مؤسسي علم النفس الرياضي ينضم لجهاز منتخب مصر

وسجلت رضوى سالم 18 نقطة في اللقاء يليها ثريا محمد بـ 17 نقطة وأسرار ماجد بـ 12 نقطة.

فيما سجلت نادين السلعاوي 3 ثلاثيات كأكثر من سجل لمنتخب مصر في اللقاء.

وتقام التصفيات في دولة أوغندا حتى يوم 18 فبراير الجاري، ويتأهل أول منتخبين من تصفيات المنطقة الخامسة إلى أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في رواندا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية ضد جنوب السودان بنتيجة 83-68.

ثم خسر ضد منتخب أوغندا بنتيجة المباراة 86-85 في الجولة الثانية.

وتختتم سيدات الفراعنة المنافسات يوم السبت بمواجهة كينيا في الرابعة عصرا.

ومنذ فضية نسخة 1977 لم يحقق منتخب مصر مركزا أفضل من السادس طوال مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين فقط عامي 1966 و1968 وهما أول نسختين من البطولة.

كرة سلة تصفيات إفريقيا منتخب مصر للسيدات كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - أحد مؤسسي علم النفس الرياضي ينضم لجهاز منتخب مصر كرة سلة - بفارق نقطة.. خسارة سيدات مصر أمام أوغندا كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في بطولة إفريقيا.. والطريق للنهائي كرة سلة - الكشف عن قائمة منتخب السيدات قبل خوض تصفيات إفريقيا في أوغندا NBA - كريم عبد الجبار يتغنى بليبرون جيمس بعد تحطيم رقمه القياسي كرة سلة – الكشف عن قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال قبل التوقف الدولي كرة سلة - في الجول يكشف موعد مشاركة مهاب ياسر مع الزمالك.. واختبار طبي
أخر الأخبار
مدرب التعاون: واجهنا النصر بشجاعة.. ورونالدو كان متسللا في الهدف الثاني 16 دقيقة | السعودية
الدرجة الرابعة - سجل 19 هدفا.. أحمد جعفر يقود دياموند للقسم الثالث قبل 3 جولات على النهاية 41 دقيقة | الدرجة الثانية
لاعب الهلال: غياب الجمهور لن يؤثر علينا أمام الأهلي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي بزيه التقليدي أمام الهلال السوداني 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – سيدات مصر يتخطين حاجز الـ 100 نقطة في تصفيات إفريقيا ساعة | كرة سلة
مران الأهلي - محاضرة من كولر قبل لقاء الهلال السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي – صنداونز في الصدارة بثلاثية على أرض القطن الكاميروني ساعة | الكرة الإفريقية
يوسف حسن: أعد الجماهير بالفوز ببطولة أمم إفريقيا للشباب ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم