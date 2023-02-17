صنع هدفين.. ماذا قدم رونالدو مع النصر أمام التعاون

صنع البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما النصر لاستعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي

وفاز النصر على التعاون بهدفين مقابل هدف بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.

وسجل عبد الرحمن غريب وعبد الله مادو هدفي النصر، فيما أحرز ألفارو ميدران هدف التعاون الوحيد.

ورفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متفوقا على الشباب واتحاد جدة بفارق الأهداف.

ماذا قدم رونالدو أمام التعاون؟

عدد الدقائق: 90

أهداف:0

صناعة أهداف: 2

تسديدات: 4

لمس الكرة: 49

دقة تمريرات: 26 من 35 بنسبة 76%

إهدار فرص محققة: 1

الفوز بصراعات أرضية: 5 من 9 بنسبة (56%)

الفوز بصراعات هوائية: 2 من 3 بنسبة (67%)

ارتكاب أخطاء: 2