صنع هدفين.. ماذا قدم رونالدو مع النصر أمام التعاون

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

صنع البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما النصر لاستعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي

وفاز النصر على التعاون بهدفين مقابل هدف بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.

وسجل عبد الرحمن غريب وعبد الله مادو هدفي النصر، فيما أحرز ألفارو ميدران هدف التعاون الوحيد.

أخبار متعلقة:
المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو مؤتمر تين هاج: بيع النادي؟ أركز على كرة القدم.. وهذا هو ما نفكر به رونالدو يقود النصر لاستعادة صدارة الدوري السعودي مؤتمر بوتر: ما حدث سابقا ليس مرجعا لـ ساوثامبتون.. وتجديد ماونت معقد دائما

ورفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متفوقا على الشباب واتحاد جدة بفارق الأهداف.

ماذا قدم رونالدو أمام التعاون؟

عدد الدقائق: 90

أهداف:0

صناعة أهداف: 2

تسديدات: 4

لمس الكرة: 49

دقة تمريرات: 26 من 35 بنسبة 76%

إهدار فرص محققة: 1

الفوز بصراعات أرضية: 5 من 9 بنسبة (56%)

الفوز بصراعات هوائية: 2 من 3 بنسبة (67%)

ارتكاب أخطاء: 2

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
نرشح لكم
رونالدو يقود النصر لاستعادة صدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (1) التعاون.. 3 نقاط ثمينة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-2-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ ومهمة جديدة لـ رونالدو حجازي: جمهور اتحاد جدة لن يقبل إلا بالبطولات ساهم في هدف.. ماذا قدم حجازي أمام الاتفاق دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتصدر ترتيب الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (3) - (0) الاتفاق.. العميد يتصدر
أخر الأخبار
الدرجة الرابعة - سجل 19 هدفا.. أحمد جعفر يقود دياموند للقسم الثالث قبل 3 جولات على النهاية 16 دقيقة | الدرجة الثانية
لاعب الهلال: غياب الجمهور لن يؤثر علينا أمام الأهلي 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي بزيه التقليدي أمام الهلال السوداني 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – سيدات مصر يتخطين حاجز الـ 100 نقطة في تصفيات إفريقيا 39 دقيقة | كرة سلة
مران الأهلي - محاضرة من كولر قبل لقاء الهلال السوداني 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي – صنداونز في الصدارة بثلاثية على أرض القطن الكاميروني ساعة | الكرة الإفريقية
يوسف حسن: أعد الجماهير بالفوز ببطولة أمم إفريقيا للشباب ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
صنع هدفين.. ماذا قدم رونالدو مع النصر أمام التعاون ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم