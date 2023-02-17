صنع هدفين.. ماذا قدم رونالدو مع النصر أمام التعاون
الجمعة، 17 فبراير 2023 - 19:39
كتب : FilGoal
صنع البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما النصر لاستعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وفاز النصر على التعاون بهدفين مقابل هدف بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.
وسجل عبد الرحمن غريب وعبد الله مادو هدفي النصر، فيما أحرز ألفارو ميدران هدف التعاون الوحيد.
ورفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متفوقا على الشباب واتحاد جدة بفارق الأهداف.
ماذا قدم رونالدو أمام التعاون؟
عدد الدقائق: 90
أهداف:0
صناعة أهداف: 2
تسديدات: 4
لمس الكرة: 49
دقة تمريرات: 26 من 35 بنسبة 76%
إهدار فرص محققة: 1
الفوز بصراعات أرضية: 5 من 9 بنسبة (56%)
الفوز بصراعات هوائية: 2 من 3 بنسبة (67%)
ارتكاب أخطاء: 2
نرشح لكم
رونالدو يقود النصر لاستعادة صدارة الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (1) التعاون.. 3 نقاط ثمينة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-2-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ ومهمة جديدة لـ رونالدو حجازي: جمهور اتحاد جدة لن يقبل إلا بالبطولات ساهم في هدف.. ماذا قدم حجازي أمام الاتفاق دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتصدر ترتيب الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (3) - (0) الاتفاق.. العميد يتصدر