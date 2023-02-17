المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 19:35

كتب : حسام أحمد

الأهلي - غزل المحلة - برونو سافيو

أوضح خورخي ديل سولار المدير الرياضي لنادي بوليفار حقيقة التقدم بعرض لضم برونو سافيو لاعب الأهلي.

برونو سافيو

النادي : الأهلي

الأهلي

وانضم سافيو قادما من بوليفار إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري.

وقال ديل سولار لـ FilGoal.com: "لم نرسل أي عرض للنادي الأهلي من أجل برونو سافيو".

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض بوليفار لضم برونو سافيو حوار - برونو سافيو عن هدفه أمام الزمالك ولاعب استثنائي ألهمه سيعوض برونو سافيو.. بوليفار يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي السابق تشكيل الأهلي – برونو سافيو مهاجم.. وأفشة أساسي أمام فاركو

وأضاف "لا نفكر الآن في استعادة برونو سافيو مجددا، سواء عن طريق الشراء أو الإعارة".

وأتم "ليس لدينا مكان للاعب أجنبي جديد في قائمة الفريق".

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "كافة الأنباء التي ترددت بشأن وصول عرض من بوليفار البوليفي لاستعارة برونو سافيو غير صحيحة تماما".

وأضاف "النادي الأهلي لا يفكر في التخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي كما يتردد".

وأشارت بعض التقارير إلى رغبة بوليفار في استعادة لاعبه السابق على سبيل الإعارة في ظل امتداد فترة القيد في بوليفيا.

برونو سافيو غاب عن رحلة الأهلي إلى السودان بسبب شعوره بآلام في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان سافيو قد غاب عن مواجهات الأهلي في كأس العالم للأندية في المغرب بعد استبعاده من القائمة النهائية.

ولعب سافيو مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق الموسم الحالي في 15 مباراة وساهم في أربعة أهداف.

ونجح سافيو في تسجيل هدف وحيد وصناعة ثلاثة آخرين.

وكانت مواجهة الأهلي أمام المصري في 12 يناير الماضي هي المباراة الأخيرة التي خاضها سافيو مع الأهلي.

وغاب سافيو عن آخر مباراتين خاضهم الأهلي في الدوري أمام كل من الزمالك والبنك الأهلي.

ويستعد الأهلي لافتتاح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا رفقة الهلال وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والقطن الكاميروني.

وتأجلت مباراة الأهلي الأولى في دور المجموعات أمام القطن لمشاركته في كأس العالم للأندية.

الأهلي برونو سافيو بوليفار
نرشح لكم
ديلي ميل: أزمة تواجه تشيلسي.. رفض تصريح أندري سانتوس مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض بوليفار لضم برونو سافيو مرتضى يعلن انتهاء الأزمة: الزمالك يدفع المبلغ المتفق عليه لاتحاد الكرة وسيتم قيد الثلاثي اتحاد الكرة: فيفا أخبرنا أن مسألة القيد شأن داخلي.. ولجنة التظلمات تحسم موقف ثلاثي الزمالك نادي درجة رابعة يشكو برشلونة في فيفا بسبب انتقال ماركوس ألونسو بعد ارتباط اسمه بـ مانشستر يونايتد.. ديبالا: لا أعلم ما سيحدث وكنت أحلم بالتدرب مع مورينيو ليكيب: بعد اجتماع الإدارة مع والده.. ميسي لم يوافق على مقترح تمديد تعاقده مع سان جيرمان تقرير تركي: الكعبي يرفض عرضا قطريا من أجل مزاملة تريزيجيه
أخر الأخبار
ذا أثليتك: مشجع للنادي منذ الصغر.. راتكليف يقدم عرضا للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مجموعة الزمالك – نبيل معلول: شباب بلوزداد منافسنا المباشر 4 ساعة | الكرة الإفريقية
مجموعة الزمالك - مدرب بلوزداد: نقاط ضعف الترجي طريقنا للفوز 4 ساعة | الكرة الإفريقية
ديلي ميل: أزمة تواجه تشيلسي.. رفض تصريح أندري سانتوس 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي: علينا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى.. وباريلا يريد دائما الفوز 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الهلال قبل مواجهة الأهلي: لسنا ريال مدريد لنبني ملعبا جديدا في يوم واحد 5 ساعة | الكرة الإفريقية
في مباراة سباليتي الـ 1000.. نابولي ينتصر على ساسولو ويوسع الفارق لـ 18 نقطة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
بهدف قاتل.. شبيبة القبائل يصعق الوداد في دوري أبطال إفريقيا 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم