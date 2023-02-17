المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو

أوضح خورخي ديل سولار المدير الرياضي لنادي بوليفار حقيقة التقدم بعرض لضم برونو سافيو لاعب الأهلي.

برونو سافيو النادي : الأهلي الأهلي

وانضم سافيو قادما من بوليفار إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري.

وقال ديل سولار لـ FilGoal.com: "لم نرسل أي عرض للنادي الأهلي من أجل برونو سافيو".

وأضاف "لا نفكر الآن في استعادة برونو سافيو مجددا، سواء عن طريق الشراء أو الإعارة".

وأتم "ليس لدينا مكان للاعب أجنبي جديد في قائمة الفريق".

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "كافة الأنباء التي ترددت بشأن وصول عرض من بوليفار البوليفي لاستعارة برونو سافيو غير صحيحة تماما".

وأضاف "النادي الأهلي لا يفكر في التخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي كما يتردد".

وأشارت بعض التقارير إلى رغبة بوليفار في استعادة لاعبه السابق على سبيل الإعارة في ظل امتداد فترة القيد في بوليفيا.

برونو سافيو غاب عن رحلة الأهلي إلى السودان بسبب شعوره بآلام في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان سافيو قد غاب عن مواجهات الأهلي في كأس العالم للأندية في المغرب بعد استبعاده من القائمة النهائية.

ولعب سافيو مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق الموسم الحالي في 15 مباراة وساهم في أربعة أهداف.

ونجح سافيو في تسجيل هدف وحيد وصناعة ثلاثة آخرين.

وكانت مواجهة الأهلي أمام المصري في 12 يناير الماضي هي المباراة الأخيرة التي خاضها سافيو مع الأهلي.

وغاب سافيو عن آخر مباراتين خاضهم الأهلي في الدوري أمام كل من الزمالك والبنك الأهلي.

ويستعد الأهلي لافتتاح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا رفقة الهلال وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والقطن الكاميروني.

وتأجلت مباراة الأهلي الأولى في دور المجموعات أمام القطن لمشاركته في كأس العالم للأندية.