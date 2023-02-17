رونالدو يقود النصر لاستعادة صدارة الدوري السعودي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر لاستعادة صدارة دوري روشن السعودي.

وفاز النصر على التعاون بهدفين مقابل هدف بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.

وسجل عبد الرحمن غريب وعبد الله مادو هدفي النصر، فيما أحرز ألفارو ميدران هدف التعاون الوحيد.

ورفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متفوقا على الشباب واتحاد جدة بفارق الأهداف.

رونالدو صنع هدفي النصر في شباك التعاون وحقق الانتصار الثالث رفقة فريقه من أصل 5 مباريات رسمية (4 بالدوري + مباراة بكأس السوبر).

وصف المباراة

شهدت الدقيقة الخامسة فرصة ضائعة لفريق النصر بعد تسديدة عالمرمي عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

وحاول النصر مجددًا عن عن طريق أيمن يحيي الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 10.

وسجل النصر الهدف الأول عن طريق عبد الرحمن غريب من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو سكنت يسار المرمى

وكاد النصر أن يسجل الهدف الثاني عن طريق عبد الله مادو الذي سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدي لها مايلسون حارس مرمي التعاون.

وأدرك ألفارو ميدران هدف التعادل لنادي التعاون بعد تمريرة محمد الغامدي مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47.

وأهدر رونالدو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة علت العارضة.

وألغى حكم المباراة الهدف الثاني لنادي التعاون بعد العودة لتقنية الفيديو ووجود خطا على الكاميروني ليندر تاوامبا.

وعاد رونالدو ليصنع الهدف الثاني لنادي النصر بعد تمريرة من داخل منطقة الجزاء وصلت لعبد الله مادو الذي أسكنها الشباك.

وأضاع التعاون فرصة تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بعدما علت تسديدة سميحان النابت الخطيرة مرمى النصر.