الدرجة الثانية – زد ينفرد بالصدارة بعد تعثر القناة.. وكالديرون يسجل مع السكة الحديد

انفرد نادي زد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية (القاهرة – القناة) في دوري الدرجة الثانية.

واستغل زد خسارة القناة على يد بورتو بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 18 من المسابقة.

وسجل الكولومبي دييجو كالديرون هدفا في فوز السكة الحديد على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف.

وسبق لكالديرون اللعب لأندية الإسماعيلي ووادي دجلة والفيصلي السعودي قبل انتقاله لصفوف السكة الحديد.

ويتصدر زد ترتيب المجموعة الثانية برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن القناة و3 نقاط عن السكة الحديد صاحب المركز الثالث.

وجاء ت نتائج الجولة 18 من المجموعة الثانية كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية (1-3) وادي دجلة

إيسترن كومباني (1-2) السكة الحديد

العبور (0-1) النصر

المستقبل (4-1) الإعلاميين

بورتو (2-1) القناة

بتروجت (2-2) الإنتاج الحربي.

قطار السكة الحديد يدهس إيسترن كومباني، ودجلة يهزم كهربا الإسماعيلية بالثلاثة 🔥 تعادل بتروجت والإنتاج، والقناة يسقط أمام بورتو السويس❌ نتائج مباريات مجموعة القاهرة اليوم بدوري الدرجة الثانية ⚽🔽 pic.twitter.com/NIkdokO7TI — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2023

في المقابل خسر الفيوم من النصر للتعدين بثلاثة أهداف دون رد

وفاز المنيا على ملوي بهدف بدوي عاشور من ركلة جزاء ضمن منافسات المجموعة الأولى (الصعيد).