مؤتمر أنشيلوتي: غياب بنزيمة وكروس.. وأعرف ليفربول جيدا

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد موقف كريم بنزيمة وتوني كروس من المشاركة أمام أوساسونا.

ويواجه ريال مدريد منافسه أوساسونا ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "بنزيمة يعاني من الإجهاد ومتعب قليلا وسيكون جاهزا بحلول الثلاثاء المقبل، أما توني كروس يعاني فقط من الانفلونزا".

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وتابع "كريم بنزيمة منذ كأس العالم ويقدم أداء جيدا، سجل في كل مباراة تقريبا، إنه ليس مصابا نحن نريد فقط عدم المخاطرة".

وأضاف "الفارق بيننا وبين برشلونة ليس كبيرا، الهدف الآن هو الحصول على 5 نقاط فقط. نحن جيدون لكن يمكننا التحسن في بعض الأمور".

وواصل "مواجهة ليفربول؟ نعرفه جيدا، لذلك علينا تخصيص 24 ساعة من أجل التركيز على أوساسونا".

ويواجه ريال مدريد منافسه ليفربول الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيمة غادر مباراة إلتشي منذ الدقيقة 60 بعدما شعر بانزعجات في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على إلتشي برباعية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وهذه ليست المرة الأولى في غصون أسابيع قليلة، وكان بنزيمة تعرض مؤخرا إلى انزعاجات أجبرته على الخروج قبل نهاية اللقاء أمام فالنسيا في الدوري الإسباني وغاب على إثرها عن نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الأهلي

وعاد النجم الفرنسي سريعا وشارك في نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال وخاض كذلك مباراة إلتشي في الدوري.

وسجل صاحب الـ35 عاما 16 هدفا مع ريال مدريد الموسم الحالي في مختلف المسابقات خلال 23 مباارة وصنع 4 آخرين.

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