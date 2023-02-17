استراحة الدوري السعودي - النصر (1) - (0) التعاون.. رونالدو يصنع

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والتعاون في الجولة 17 من الدوري السعودي.

ويبدأ كريستيانو رونالدو اللقاء أساسيا في هجوم العالمي.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة والشباب متصدرا الترتيب.

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فيما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق20 محاولة جديدة خطيرة للنصر عن طريق عبد الله مادو الذي سدد بقوة وأنقذ مايلسون حارس التعاون محاولته

ق17 عبد الرحمن غريب يسجل الهدف الاول لنادي النصر من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة كريستيانو رونالدو

ق6 فرصة ضائعة لفريق النصر بعد تسديدة عالمرمي عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى بالمباراة

بداية اللقاء

النصر الدوري السعودي كريستيانو رونالدو
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