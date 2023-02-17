انتهت في الدوري السعودي - النصر (2) - (1) التعاون.. 3 نقاط ثمينة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر والتعاون في الجولة 17 من الدوري السعودي.

ويبدأ كريستيانو رونالدو اللقاء أساسيا في هجوم العالمي.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة والشباب متصدرا الترتيب.

فيما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق89 فرصة ضائعة لفريق التعاون بعد تسديدة عالمرمي عن طريق سميحان النابت الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء لكنها علت العارضة

ق78 النصر يسجل الهدف الثاني عن طريق عبدالله مادو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو تسكن وسط المرمى

ق77 فرصة خطيرة ضائعة لفريق النصر بعد تسديدة عالمرمي عن طريق كريستيانو رونالدو من داخل منطقة الجزاء تصدي لها مايلسون حارس مرمي التعاون

ق69 حكم المباراة يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو

ق67 الكاميروني لينادر تاوامبا يسجل الهدف الثاني لنادي التعاون

ق49 فرصة ضائعة لفريق النصر بعد تسديدة عالمرمي عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء لكنها علت العارضة

ق47 ألفارو ميدران يسجل هدف التعادل لنادي التعاون بعد تمريرة محمد الغامدي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 تمريرة عرضية لفريق التعاون عن طريق محمد الغامدي من منتصف الملعب يشتتها دفاع النصر

ق20 محاولة جديدة خطيرة للنصر عن طريق عبد الله مادو الذي سدد بقوة وأنقذ مايلسون حارس التعاون محاولته

ق17 عبد الرحمن غريب يسجل الهدف الاول لنادي النصر من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة كريستيانو رونالدو

ق6 فرصة ضائعة لفريق النصر بعد تسديدة عالمرمي عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى بالمباراة

بداية اللقاء