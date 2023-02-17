مدرب منتخب السيدات لـ في الجول: بنينا الفريق من الصفر ودخلنا التصنيف.. وهدفنا تصفيات إفريقيا

شدد محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات على هدف الفريق الأبرز في الوقت الحالي: تصفيات أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر للسيدات لخوض وديتين مع نظيره اللبناني في فترة التوقف الدولي الجاري.

وقال محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات لـ FilGoal.com: "هدفنا الفترة الحالية هي استغلال فترات التوقف الدولي بطريقة مثالية من أجل تحسين التصنيف".

وأوضح "بنيت الفريق من الصفر بعدما تم إلغاء منتخب السيدات في 2016 وأصبحنا خارج التصيف".

وواصل "منذ 2021 ونحن نحاول جاهدا لإعادة منتخب السيدات إلى الطريق الصحيح، وأصبحنا الآن في المركز الـ90".

وأردف "أتابع لاعبات الدوري المصري عن كثب، وأحاول الاجتماع بهم كل فترة وكذلك اللاعبات المحترفات".

وأتم "أمامنا تصفيات في سبتمبر المقبل ونريد أن ندخل تلك الفترة بتصنيف أعلى ليكون هناك فرصة حقيقة في التأهل إلى أمم إفريقيا".

ويحتل منتخب مصر للسيدات المركز الـ90 في التصنيف العالمي لفيفا.

وتلعب المباراة الأولى يوم 19 فيما تجرى الثانية 22 فبراير المقبل.

وتقام الودتيان على ملعب فؤاد شهاب في بيروت عاصمة لبنان.

وجاءت القائمة لخوض الوديتين كالآتي:

حراسة المرمى: مها الدمرداش (بيروس سيكيورتي ليونيس الروماني)- أمينه حسن (الجونة)- ماجدة أحمد رفاعي (فيوتشر).

في خط الدفاع:- إنجي عطية وعهد طارق (الأميرية)- إيمان حسن (الهلال السعودي) - أمنية سمير(الجونة)- ندى عماد (البنك الأهلي) - شروق السيد (أولمبيا كلوج الروماني) - أميرة محمد (توت عنخ آمون).

خط الوسط:- مهيرة علي (وادي دجلة) - مايا إيهاب (وادي دجلة)- سارة إسماعيل "ريال سرقطسة الإسباني" - دانا نده كريم (أم جي الأمريكي) - شهد مكرم (المعادي واليخت) - حلا مصطفى (المعادي واليخت) - ناديه رمضان (توت عنخ آمون) - نورا خالد (بيراميدز).

الهجوم: سارة عصام (آلباسيتي الإسباني) - منه طارق (الشباب السعودي) - وسالى منصور (بيروس سيكيورتي ليونيس الروماني) - ومنار هاني (وادي دجلة) - وملك تامر (جامعة بالخا الإسباني) - سوزانا مسعد (يتنڤيلدرت الهولندي).

وتحركت بعثة منتخب مصر المتجهة إلى لبنان من مطار القاهرة في الخامسة مساء.

وتلحق اللاعبتان منة طارق وإيمان حسن المحترفتان في الدوري السعودي ببعثة المنتخب مباشرة إلى لبنان.