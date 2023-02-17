زيدان: حان وقت العودة إلى التدريب

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 16:13

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

فتح الفرنسي زين الدين زيدان الباب من جديد للعودة إلى التدريب بعد غياب طويل.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي نادٍ إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وقال زيدان خلال حفل "Alpine F1 event": "الآن أصبح لدي وقت لكن لا أعرف لمتى. أعرف أنني أريد العودة إلى التدريب مرة آخرى".

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وأضاف "العودة إلى التدريب هي رغبتي الأولى وأظن أن لديّ وقتا متاحا حتى يونيو المقبل".

وكان زيدان مستعدًا لتولي تدريب فرنسا عقب كأس العالم 2022، لكن وصول الديوك إلى المباراة النهائية سمح للمدرب ديديه ديشامب بتفعيل بند في العقد يسمح له باتخاذ قرار التجديد حال الوصول لنصف النهائي على الأقل.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016 قبل أن يقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني.

قبل أن يعود زيدان مجددا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بدأت في مارس لعام 2019.

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، قبل أن يخسره لصالح أتليتكو مدريد في الموسم الحالي.

وقاد زيدان الميرينيجي في الولاية الثانية خلال 114 مباراة فاز في 69 وتعادل في 25 وخسر 20.

بينما في الولاية الأولى قاد الفريق في 149 مباراة فاز بـ 105 وتعادل في 28 وخسر 16.

ريال مدريد زيدان الدوري الإسباني
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