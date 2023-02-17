فيفا يتبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 14:46

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" تبرعه لضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر بمليون دولار.

وجاء ذلك خلال بيان نشره فيفا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كالآتي:

"بعد التشاور مع الاتحادين التركي والسوري بجانب المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية سيتم استخدام المساعدة لشراء وتوزيع المواد الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية المؤقتة والطارئة.

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سيستمر فيفا في مراقبة الوضع بالإضافة إلى التعاون مع كلا الاتحادين التركي والسوري من أجل اتخاذ قرارات بشأن أي إجراءات".

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا بقوة 7,7 ريختر، أسفر عن وفاة آلاف الأشخاص.

وأعلن الاتحاد التركي عقب تلك الأحداث إيقاف الدوري لأجل غير مسمى.

وانسحبت بعض الفرق من المسابقات المحلية بسبب الضرر الكبير الذي طالها.

وكانت جماهير طرابزون سبور كرمت الضحايا أمس الخميس على ملعب ميدكال بارك ستيديوم في مدينة طرابزون.

المباراة كانت الأولى في تركيا بعد فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أكثر من أسبوع.

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