برشلونة يعلن تفاصيل إصابة بيدري

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 13:09

كتب : FilGoal

بيدري

أعلن نادي برشلونة صباح اليوم الجمعة تفصيل إصابة لاعبه بيدري والتي تعرض لها في مواجهة مانشستر يونايتد.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشار النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي إلى أن بيدري يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن.

ولم يذكر برشلونة موعد محتمل لعودة بيدري للملعب بيد تأكيده أنها ستكون بناء على سرعة تعافيه.

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فيما ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية أن غياب بيدري سيكون لشهر وأنه هناك محاولات كي يستطيع اللحاق بمواجهة ريال مدريد في الـ19 من شهر مارس المقبل في الكلاسيكو في إياب كأس الملك.

وكان بيدري اضطر لمغادرة لقاء برشلونة ويونايتد الذي أقيم مساء الخميس في الشوط الأول وتعادل برشلونة اليوم الخميس بسبب الإصابة.

إيجابيا مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما في ملعب كامب نو في ذهاب مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.

برشلونة بيدري
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