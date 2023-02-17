اسكواش - اللقب الـ20.. نوران جوهر تتوج بكأس سينسيناتي

حصدت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة لقبها العشرين بعد التتويج ببطولة كأس سينسناتي للاسكواش.

المصنفة الأولى عالميًا فازت بالبطولة بعد التغلب على الأمريكية أوليفيا كلاين المصنفة الـ16 عالميًا.

وانتصرت نوران بعد مباراة استمرت 48 دقيقة بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (11-8) (11-6).

لتحقق جوهر أول بطولة لها في العام الجديد وتحافظ على ريادة التصنيف العالمي للاسكواش.

وكانت نوران قد خسرت لقب بطولة الأبطال في الشهر الماضي بعد الخسارة أمام نور الشربيني في المباراة النهائية.

وتستعد نوران عقب كأس سينسيناتي للمشاركة في منافسات بطولة بلاك بول المفتوحة والمقامة في مصر.

ويستضيف نادي بلاك بول البطولة خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس المقبل.