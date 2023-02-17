آس: بنزيمة يغيب عن تدريبات ريال مدريد.. وقلق قبل مواجهة ليفربول

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 12:51

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن غياب كريم بنزيمة عن تدريبات ريال مدريد الجماعية أمس الخميس.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن بنزيمة شعر بانزعجات عقب مباراة إلتشي في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على إلتشي برباعية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

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وأشارت تقرير الصحيفة إلى أن من المتوقع أن يغيب بنزيمة عن مباراة أوساسونا غدا من أجل اللحاق بكامل جاهزيته أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد منافسه ليفربول الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيمة تعرض مؤخرا إلى انزعاجات أجبرته على الخروج قبل نهاية اللقاء أمام فالنسيا في الدوري الإسباني وغاب على إثرها عن نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الأهلي.

وعاد النجم الفرنسي سريعا وشارك في نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال وخاض كذلك مباراة إلتشي في الدوري.

وسجل صاحب الـ35 عاما 16 هدفا مع ريال مدريد الموسم الحالي في مختلف المسابقات خلال 23 مباارة وصنع 4 آخرين.

ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا كريم بنزيمة الدوري الإسباني
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