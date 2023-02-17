"التأقلم والانتماء سريعا".. إمام عاشور يكشف سر هدفه مع ميتيلاند في الظهور الأول

يرى إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي أن زملائه في الفريق السبب وراء تسجيله هدفا في الظهور الأول.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند ميتيلاند

وسجل عاشور هدفا أمام سبورتينج لشبونة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وقال عاشور عبر الحساب الرسمي "فيسبوك" لـ ميتيلاند: "شعوري مختلف بعد تسجيل هدفا في ظهوري الأول. الفضل يعود إلى زملائي في الفريق الذين ساعدوني على التأقلم سريعا والانتماء للفريق".

وأضاف "انضممت إلى تدريبات الفريق منذ يومين لكنني كنت أتدرب عبر برنامج تم وضعه من قبلهم".

وأتم "سأعود إلى الدنمارك رفقة الفريق وأريد الآن التركيز على المباريات في الدوري".

واحتاج لاعب الزمالك السابق 10 دقائق فقط ليسجل هدفا ويعلن وصوله إلى ميتيلاند وأوروبا بقذيفة في شباك سبورتنج لشبونة.

وشارك إمام كبديل في الدقيقة 67 وحل محل الأوروجواياني إيميليانو مارتينيز.

وفي الدقيقة 77 استغل إمام عاشور كرة مشتتة بالخطأ من حارس لشبونة وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف دون رد حتى وقت كتابة هذه السطور.

ميتيلاند سدد 80% من محاولاته في المباراة بعد نزول إمام عاشور، إذ سدد النجم المصري 3 مرات من أصل 5 تسديدات للنادي الدنماركي.

وسجل سيبستيان كواتيس هدفا قاتلا لسبورتنج لشبونة في الدقيقة الأخيرة ليعدل النتيجة قبل خوض مواجهة الإياب.

ويستضيف ميتيلاند منافسه سبورتنج لشبونة يوم الخميس المقبل في لقاء الإياب.