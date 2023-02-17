"التأقلم والانتماء سريعا".. إمام عاشور يكشف سر هدفه مع ميتيلاند في الظهور الأول

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 12:23

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

يرى إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي أن زملائه في الفريق السبب وراء تسجيله هدفا في الظهور الأول.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

وسجل عاشور هدفا أمام سبورتينج لشبونة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وقال عاشور عبر الحساب الرسمي "فيسبوك" لـ ميتيلاند: "شعوري مختلف بعد تسجيل هدفا في ظهوري الأول. الفضل يعود إلى زملائي في الفريق الذين ساعدوني على التأقلم سريعا والانتماء للفريق".

أخبار متعلقة:
سجل في ظهوره الأول.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي احتاج لـ10 دقائق فقط.. إمام عاشور يدك مرمى سبورتنج لشبونة بقذيفة تشكيل ميتيلاند - إمام عاشور على دكة البدلاء أمام سبورتنج لشبونة

وأضاف "انضممت إلى تدريبات الفريق منذ يومين لكنني كنت أتدرب عبر برنامج تم وضعه من قبلهم".

وأتم "سأعود إلى الدنمارك رفقة الفريق وأريد الآن التركيز على المباريات في الدوري".

واحتاج لاعب الزمالك السابق 10 دقائق فقط ليسجل هدفا ويعلن وصوله إلى ميتيلاند وأوروبا بقذيفة في شباك سبورتنج لشبونة.

وشارك إمام كبديل في الدقيقة 67 وحل محل الأوروجواياني إيميليانو مارتينيز.

وفي الدقيقة 77 استغل إمام عاشور كرة مشتتة بالخطأ من حارس لشبونة وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف دون رد حتى وقت كتابة هذه السطور.

ميتيلاند سدد 80% من محاولاته في المباراة بعد نزول إمام عاشور، إذ سدد النجم المصري 3 مرات من أصل 5 تسديدات للنادي الدنماركي.

وسجل سيبستيان كواتيس هدفا قاتلا لسبورتنج لشبونة في الدقيقة الأخيرة ليعدل النتيجة قبل خوض مواجهة الإياب.

ويستضيف ميتيلاند منافسه سبورتنج لشبونة يوم الخميس المقبل في لقاء الإياب.

الزمالك الدوري الأوروبي إمام عاشور ميتيلاند
نرشح لكم
مصطفى محمد: لا أعرف مستقبلي.. وهذا ما حدث مع دانيلو والحكم في لقاء يوفنتوس صنع هدف التعادل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس الـ 15.. تعرف على قائمة الهدافين المصريين في الدوري الأوروبي سجل في ظهوره الأول.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة بصناعة مصطفى محمد.. نانت يعود من إيطاليا بتعادل ثمين مع يوفنتوس هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي احتاج لـ10 دقائق فقط.. إمام عاشور يدك مرمى سبورتنج لشبونة بقذيفة حجازي: جمهور اتحاد جدة لن يقبل إلا بالبطولات
أخر الأخبار
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة بيدري 7 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش - اللقب الـ20.. نوران جوهر تتوج بكأس سينسيناتي 13 دقيقة | رياضات أخرى
آس: بنزيمة يغيب عن تدريبات ريال مدريد.. وقلق قبل مواجهة ليفربول 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
"التأقلم والانتماء سريعا".. إمام عاشور يكشف سر هدفه مع ميتيلاند في الظهور الأول 53 دقيقة | المحترفون
جنون جوارديولا (2) – مشادة انتهت بالطرد.. ماذا حدث مع كانسيلو؟ ساعة | تقرير في الجول
راشفورد: التعادل أمام برشلونة مثل الخسارة ساعة | الكرة الأوروبية
ألونسو: كان علّي المضي قدما.. والهدف أمام مانشستر يونايتد منحني شعورا خاصا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: نتيجة 1-0؟ أذهب وشاهد أرقام فريقي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم