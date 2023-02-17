راشفورد: التعادل أمام برشلونة مثل الخسارة

يشعر ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد أن التعادل أمام برشلونة "هزيمة" بعد نهاية المباراة بهدفين كل لفريق.

وتعادل مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وقال راشفورد عقب المباراة: "يبدو الأمر وكأنه خسارة. أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا للعودة إلى المباراة، الشوط الأول ربما كان في صالحهم، لكن بقينا هادئين، حافظنا على رباطة جأشنا ، وحاولنا صنع الفرص عندما استطعنا ذلك وعدنا في النتيجة".

وأضاف "سجلنا هدفين في الشوط الثاني بشكل سريع وشعرنا بالسيطرة على مجريات المباراة، لكنهم فريق جيد للغاية ولديهم لاعبين مميزين في ظل أننا كنا نبحث عن إنهاء المباراة في صالحنا".

وتابع "برشلونة قاتلوا من أجل المباراة في وسط السيطرة التامة من جانبنا، وحاولنا منعهم من الحصول على الكرة في كثير من الأحيان، لأن إذا تركت الكرة لهم سيؤذونك. الأمر بهذه البساطة".

وافتتح ماركوس ألونسو أهداف المباراة لبرشلونة في الدقيقة 50.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل بعد دقيقتين فقط.

وسجل يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد خطأ من جول كوندي الذي حول الكرة في مرماه.

وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 77.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.