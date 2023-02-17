ألونسو: كان علّي المضي قدما.. والهدف أمام مانشستر يونايتد منحني شعورا خاصا

أعرب ماركوس ألونسو لاعب برشلونة عن شعوره بعد تسجيل هدفا أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وتعادل برشلونة بهدفين لمثلهما أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وقال ألونسو عقب المباراة: "الهدف يمنحني شعورا خاصا بعد أيام صعبة بالنسبة لي ولعائلتي. برشلونة قدم لي الكثير من الدعم خلال هذا الأسبوع".

وتوفي والد ماركوس ألونسو لاعب برشلونة السابق الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 63 عاما.

وأضاف "كان عليّ المضي قدما والعودة للمشاركة والتركيز على ما يحدث في أرض الملعب وترك ما أشعر به لوقت لاحق".

وتابع "أمر مخز أنه في تلك الدقائق العشر قلبوا النتيجة بعد أن سيطرنا على المباراة بأكملها تقريبًا. الأمر معقد، لكنني أعتقد أنها كانت مباراة جيدة بشكل عام للفريق".

وواصل "الآن علينا أن نبذل قصارى جهدنا، لا نريد تحسين الكثير من الأمور لكن معالجة انعدام السيطرة الذي ظهر بشكل مفاجيء والتحكم في مجريات المباراة بشكل أفضل".

افتتح ماركوس ألونسو أهداف المباراة لبرشلونة في الدقيقة 50.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل بعد دقيقتين فقط.

وسجل يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد خطأ من جول كوندي الذي حول الكرة في مرماه.

وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 77.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.