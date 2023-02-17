ألونسو: كان علّي المضي قدما.. والهدف أمام مانشستر يونايتد منحني شعورا خاصا

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 11:06

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو - برشلونة ومانشستر يونايتد

أعرب ماركوس ألونسو لاعب برشلونة عن شعوره بعد تسجيل هدفا أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وتعادل برشلونة بهدفين لمثلهما أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

وقال ألونسو عقب المباراة: "الهدف يمنحني شعورا خاصا بعد أيام صعبة بالنسبة لي ولعائلتي. برشلونة قدم لي الكثير من الدعم خلال هذا الأسبوع".

أخبار متعلقة:
تين هاج: كان يجب أن نسجل 4 أهداف ضد برشلونة.. والحكم أثر على النتيجة أهدرا الفرص في قمة مجنونة.. برشلونة ويونايتد يتعادلان ويؤجلان الحسم لمعركة أولد ترافورد هل يعود ميسي إلى برشلونة؟ إجابة صادمة من والده هل يمكن معاقبة برشلونة على الدفع لمسؤول لجنة الحكام؟ تيباس يرد

وتوفي والد ماركوس ألونسو لاعب برشلونة السابق الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 63 عاما.

وأضاف "كان عليّ المضي قدما والعودة للمشاركة والتركيز على ما يحدث في أرض الملعب وترك ما أشعر به لوقت لاحق".

وتابع "أمر مخز أنه في تلك الدقائق العشر قلبوا النتيجة بعد أن سيطرنا على المباراة بأكملها تقريبًا. الأمر معقد، لكنني أعتقد أنها كانت مباراة جيدة بشكل عام للفريق".

وواصل "الآن علينا أن نبذل قصارى جهدنا، لا نريد تحسين الكثير من الأمور لكن معالجة انعدام السيطرة الذي ظهر بشكل مفاجيء والتحكم في مجريات المباراة بشكل أفضل".

افتتح ماركوس ألونسو أهداف المباراة لبرشلونة في الدقيقة 50.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل بعد دقيقتين فقط.

وسجل يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد خطأ من جول كوندي الذي حول الكرة في مرماه.

وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 77.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
نرشح لكم
راشفورد: التعادل أمام برشلونة مثل الخسارة أليجري: نتيجة 1-0؟ أذهب وشاهد أرقام فريقي من نبأ جيد تحول إلى كاذب.. مصير كريستيان أتسو مازال مجهولا مصطفى محمد: لا أعرف مستقبلي.. وهذا ما حدث مع دانيلو والحكم في لقاء يوفنتوس دوري المؤتمر الأوروبي – فيورنتينا يضرب بالأربعة في البرتغال.. ولاتسيو بـ 10 لاعبين ينتصر إشبيلية يدمر أيندهوفن في بطولته المفضلة.. وموناكو يلدغ ليفركوزن +90 صنع هدف التعادل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس الـ 15.. تعرف على قائمة الهدافين المصريين في الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
جنون جوارديولا (2) – مشادة انتهت بالطرد.. ماذا حدث مع كانسيلو؟ 22 دقيقة | تقرير في الجول
راشفورد: التعادل أمام برشلونة مثل الخسارة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألونسو: كان علّي المضي قدما.. والهدف أمام مانشستر يونايتد منحني شعورا خاصا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
أليجري: نتيجة 1-0؟ أذهب وشاهد أرقام فريقي ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى: بعض جماهير الزمالك تتسبب في ضم الأهلي لأهدافنا.. وفيريرا لم يطلب مروان عطية ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: انتهت أزمة قيد اللاعبين مع اتحاد الكرة.. ولماذا يلعب الأهلي والهلال بدون جمهور؟ ساعة | الكرة المصرية
مجموعة الزمالك.. طائرة عسكرية تنقل الترجي لمواجهة شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
من نبأ جيد تحول إلى كاذب.. مصير كريستيان أتسو مازال مجهولا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم