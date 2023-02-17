مرتضى: بعض جماهير الزمالك تتسبب في ضم الأهلي لأهدافنا.. وفيريرا لم يطلب مروان عطية

ناشد مرتضى منصور رئيس الزمالك بعض من جماهير ناديه عدم كشف أسراره والتسبب في قيام الأهلي في ضم أهدافه خلال سوق الانتقالات.

وتحدث مرتضى في فيديو نُشر عبر قناته على "يوتيوب" قائلا: "أقول بعض جماهير الزمالك المحترمة كل شخص منكم لديه فكرة او لاعب تتحدثون حتى لا يذهب للأهلي وأقولها الزمالك لن يقف على لاعب أو رئيس نادي أو أي شخص".

وأكمل "هناك شريحة من الجمهور غريبة جدا، كنت سأضم أحمد قندوسي للزمالك بـ500 ألف دولار والخطيب دفع مليوني جنيه بفارق أو 6045 مليون جنيه وأنتم السبب في انتقاله هناك لأننا كنا نعمل على إتمام الصفقة في السر".

وأردف "الأمر ذاته ينطبق على مروان عطية وتقولون إن فيريرا يطلبه أقسم بالله لا يعرفه ولم يطلبه".

وتابع مرتضى حديثه "اتفقت مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على ضم مروان مقابل 12 مليون جنيه وفي النهاية رحل للأهلي مقابل 29 مليون جنيه هذا الفارق حرام أنتم السبب في حدوث ذلك".

وشدد "تجعلون الفريق المنافس يضم لاعبين لا يحتاجهم لأنه في خط الوسط لديه أفضل اللاعبين في مصر مثل أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية".

وتابع مجددا "من فضلكم أنتم لستنم في لجنة التعاقدات أو اللجنة الفنية وتتسببون في لفت نظر النادي المنافس وتتسبب في رفع قيمته المادية وبصراحة لا أستطيع ضم قندوسي مقابل 62 مليون جنيه".

وأتم مرتضى حديثه "وحتى سامسون قمنا بضمه بـ700 ألف دولار وليس المبالغ المنتشرة".