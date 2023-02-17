مرتضى: انتهت أزمة قيد اللاعبين مع اتحاد الكرة.. ولماذا يلعب الأهلي والهلال بدون جمهور؟

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك نهاية أزمة ناديه مع اتحاد الكرة بشأن قيد اللاعبين الثلاثة بعد سداد المديونية الخاصة بهم لدى الجبلاية.

وتحدث مرتضى في فيديو نُشر عبر قناته على "يوتيوب" اليوم الجمعة قائلا: "انتهت أزمة قيد الثلاثة لاعبين وثبت صحة موقفنا وانتصر صوت العقل والعقل ومثلما قلنا منذ البداية إننا سجلنا اللاعبين على النظام الخاص في الوقت المحدد".

وواصل "رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو ما كنا ننتظره وأعذر اتحاد الكرة المصري أن هذا رد فيفا لكن لا أعذرهم فيما حدث منذ البداية".

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وأكمل "اتحاد الكرة لجأ لفيفا لأن النادي المنافس كان ينوي شكوى الاتحاد وأن اللاعبين غير مقيدين، الآن لا يستطيع أحد الشكوى ".

وواصل مرتضى "أقولهم انظروا للاعب الهارب لديكم الذي يلعب رغم الإيقاف ولكننا لم نشتك لأننا لا نريد المشاكل ونتجنب المشاكل مع الأهلي ليس من أجل الأهلي أو محمود الخطيب لأن البلد لا تحتاج لفتنة في أي شيء".

وأكمل "المشكلة بيني وبين الخطيب ستنتهي يوما ما قضائيا أو بالرضا لكن لن نتسبب في فتنة بين الجماهير بسبب مشكلة بيني وبين الخطيب".

وكشف "سددنا 4 ملايين جنيه لاتحاد الكرة من المديونية المستحقة على الزمالك من أجل قيد اللاعبين".

وعن اختيار اللاعبين في التشكيل قال: "ليس مشكلتي أن جوسفالدو فيريرا لا يشرك سامسون أكينيولا أو إبراهيما نداي ولن أقول لهم اشركهم، لكن معه جهاز فني يرغب في رؤيتهم، ولا يوجد أي لاعب دخل الزمالك سوى باختيار فيريرا".

وكان الزمالك ضم الثلاثي أحمد بلحاج من أسوان وناصر منسي من البنك الأهلي واستعاد مدافعه محمود شبانة بعد قطع إعارته لسموحة.

ووجه مرتضى سؤالا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وقال: "أريد سؤال الاتحاد الإفريقي لماذا يواجه الهلال نظيره الأهلي دائما بلا جماهير عكس الأندية الأخرى؟ نريد معرفة السبب من أجل تحقيق العدالة، لم نرفض اللعب ضد المريخ في السودان ومرحبا بجماهيره لو كانت حضرت".

ويواجه الأهلي منافسه الهلال غدا السبت في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا في السودان بلا جماهير بداعي احتياج الملعب للإصلاحات.

الزمالك مرتضى منصور
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