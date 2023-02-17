أليجري: نتيجة 1-0؟ أذهب وشاهد أرقام فريقي

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 10:57

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

أبدى ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس غضبه مما يقال حول تفكيره في الفوز بنتيجة 1-0 دائما.

وتعادل يوفنتوس مع نانت الفرنسي في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي بنتيجة 1-1.

وقال أليجري عقب المباراة: "تقنية الفيديو؟ ليس من المفيد الحديث عن ذلك الآن، تعادلنا 1-1 وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل".

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وأضاف "بعد التقدم بهدف لعبنا بحركة بطيئة وقبل التعادل كان بإمكاننا جعل النتيجة 2-0، وعندما تعادلوا معنا سنحت لنا الفرصة للتقدم 2-1".

وأردف "لا أشعر بالأسف لأنفسنا علينا الفوز إيابا في فرنسا، والآن لدينا مواجهة سبيزيا وهي مهمة".

وعن اللعب للفوز بنتيجة 1-0 أجاب قائلا: "لا أريد أن يفوز يوفنتوس 1-0 وإلا سأغضب، علينا تحسين أشياء كثيرة، أذهب وشاهد أرقام فريقي، دائما أفضل دفاع وثاني أفضل هجوم، أنظر للأرقام لا يمكنك الهروب منها".

وأكمل "لا أسمع نفسي أقول أنني أريد الفوز 1-0، سجل فريقي دائما بين 70-80 هدفا".

وفي اللحظات الأخيرة، كاد الحكم يحتسب ركلة جزاء ليوفنتوس إثر لمسة يد ضد دفاع نانت، ولكن بعد المراجعة قرر عدم احتسابها.

بذلك يتأجل الحسم إلى الإياب يوم الخميس المقبل 23 فبراير في فرنسا.

هذه مباراة مصطفى محمد السابعة في الدوري الأوروبي، والرقم 34 في جميع المسابقات.

ووصل مصطفى إلى تمريرته الحاسمة الثانية في الدوري الأوروبي، ليصل مجموع المساهمات إلى 4 (هدفين وتمريرتين حاسمتين)

إجمالا سجل مصطفى 8 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات بتمريرة الليلة.

يوفنتوس أليجري الدوري الأوروبي نانت
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